La respuesta del público llevó a ampliar la programación de la ópera de Puccini, que reúne a más de 100 artistas junto con la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Las presentaciones serán el 27 y 28 de noviembre.

A pedido del público y tras agotar las localidades en tiempo récord, la Fundación del Banco Provincia de Neuquén anunció dos nuevas presentaciones de Madama Butterfly, una ópera en tres actos de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Serán el viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 20, en el Cine Teatro Español.

Producida íntegramente por la Fundación BPN, la puesta reúne a más de 100 artistas en escena y cuenta con la dirección musical del maestro Andrés Tolcachir, la dirección escénica de Boris y el diseño de vestuario de Stella Maris Müller. Se interpretará en italiano con sobretitulado en castellano.

El reparto está integrado por destacados cantantes líricos de trayectoria nacional e internacional como Virginia Molina (Cio-Cio-San), Enrique Folger (Pinkerton), Luis Gaeta (Sharpless), César Barrera (Goro), Ana Belanko (Suzuki) y Roberto Castillo (Bonzo-Yamadori).

Sobre Madama Butterfly

La obra narra la historia de Cio-Cio-San, una joven japonesa que contrae matrimonio con un oficial de la marina estadounidense y deposita en esa unión sus expectativas de futuro. Una trama marcada por el amor, la espera y el desencuentro, que cobra fuerza a través de una de las historias más emblemáticas del repertorio operístico.

Las entradas tienen un valor de 55 mil pesos para las filas 1 a 7, de 50 mil pesos para las filas 8 a 17 y 45 mil pesos para las filas 18 a 29. La venta exclusiva en boletería del Cine, ubicado en Avenida Argentina 235, de lunes a viernes de 8:30 a 21 y el sábado 28 de noviembre desde las 17.

Se transmitirá en vivo Radio y Televisión del Neuquén (RTN). La actividad es organizada por la Fundación BPN y acompaña el Gobierno de la Provincia del Neuquén y BPN.