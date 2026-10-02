​La sala de elaboración de alimentos de San Patricio del Chañar cuenta con un avance del 42 por ciento ​

La primera etapa consiste en un pabellón de 190 metros cuadrados, totalmente equipado. La iniciativa cuenta con los aportes del gobierno provincial, de la empresa Pluspetrol y del municipio local.

La sala de elaboración de alimentos de San Patricio del Chañar se encuentra en un 42,5 por ciento de avance de la obra. Los trabajos fueron supervisados por referentes de los distintos actores intervinientes.

La infraestructura productiva tiene como objetivo principal brindar un espacio habilitado con todas las condiciones higiénico-sanitarias para que emprendedores de la localidad y zonas aledañas puedan elaborar alimentos seguros y de calidad, listos para su comercialización.

La iniciativa se realiza de forma conjunta entre la municipalidad de San Patricio del Chañar, el Centro PyME-ADENEU -Ministerio de Economía, Producción e Industria- y la empresa Pluspetrol.

Luego de la recorrida por las obras de la sala, el intendente de la localidad, Gonzalo Núñez manifestó que “la idea nuestra es siempre acompañar al productor primario que genera ese valor agregado a cada producto”.

Respecto de la implementación del proyecto, explicó que “Pluspetrol que es quien aporta los materiales, el municipio la mano de obra y el Centro PyME viene supervisando y asesorando”.

Por su parte, Mauro Schreiber, líder de Responsabilidad Social de Pluspetrol Argentina destacó que “esta sala va a ser muy importante para el productor local y para fortalecer el fortalecimiento y desarrollo de las economías regionales”.

De la recorrida participaron también Anabel Lucero Idizarri y Marcia Lagos, gerente general y referente del Área de Valor Agregado a la Producción Primaria del Centro PyME-ADENEU, respectivamente.

Acompañamiento técnico

El Centro PyME-ADENEU acompaña este proyecto brindando asistencia técnica en temas vinculados a las condiciones higiénico-sanitarias, habilitaciones municipales y provinciales.

También se implementa un plan de capacitaciones para los elaboradores sobre manipulación segura de alimentos, rotulado, estructura de costos y estrategias de marketing.

La puesta en marcha de esta sala comunitaria de alimentos en San Patricio del Chañar representa una oportunidad concreta para mejorar la productividad local, fortalecer a los emprendedores y promover un desarrollo territorial sustentable con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.