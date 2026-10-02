​Impulsan la inclusión laboral de personas con discapacidad ​

El acuerdo entre el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) contempla acciones de sensibilización, accesibilidad, acompañamiento a empresas y generación de oportunidades de empleo.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) firmaron un nuevo convenio de cooperación para promover los derechos y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de avanzar en la eliminación de barreras y generar mayores oportunidades de acceso al mundo del trabajo.

El acuerdo fue suscripto por el ministro, Lucas Castelli, y el representante del IAPG, Raúl Oscar Vila. La iniciativa se implementará a través de Emplea Neuquén y dará continuidad y mayor alcance al trabajo que se viene realizando mediante el programa IncluNeu.

La subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, explicó que “la articulación busca fortalecer el vínculo entre las personas que están en búsqueda de empleo y las empresas que pueden generar esas oportunidades”.

“Como en todo proceso de intermediación laboral, trabajamos con dos partes: por un lado, con las empresas, y por otro, con los perfiles laborales de las personas con discapacidad que están en búsqueda de una oportunidad”, señaló.

En este sentido, desde Emplea Neuquén se trabajará en la identificación y acercamiento de perfiles laborales a las empresas y en el acompañamiento durante el proceso de intermediación laboral, con aquellas compañías que se comprometan con la incorporación de personas con discapacidad.

Entre las acciones previstas se encuentran actividades de sensibilización y concientización sobre inclusión laboral, relevamientos de accesibilidad en los ámbitos de trabajo y la elaboración de recomendaciones para remover barreras físicas, comunicacionales, sociales y actitudinales.

Desde el IAPG destacaron que el trabajo conjunto permitirá acompañar a las empresas que quieran avanzar en procesos de inclusión. Evangelina Cordero, representante de la Comisión de Diversidad, Inclusión y Equidad de la Seccional Comahue del IAPG, explicó que “la comisión trabaja desde hace más de tres años sobre diversidad, con especial atención en género, discapacidad y edadismo”.

“Nos pareció muy importante acercarnos al Ministerio a partir del programa IncluNeu, porque entendemos que puede brindarles a las compañías herramientas y acompañamiento en todo el camino que implica incorporar a una persona con discapacidad”, expresó.

Cordero destacó además que varias empresas ya cuentan con experiencias de incorporación de personas con discapacidad y que compartir esos procesos permite que otras compañías conozcan los resultados y se animen a avanzar.

“Han sido experiencias muy satisfactorias y han generado un efecto multiplicador dentro del sector. Desde el IAPG buscamos que cada vez más compañías puedan adherir al programa, porque lo que estamos haciendo, principalmente, es generar más oportunidades para incluir a personas con discapacidad en el mundo laboral”, sostuvo.

Por su parte, el IAPG convocará a sus empresas asociadas para promover estas acciones y generar espacios de trabajo conjunto en materia de diversidad e inclusión. El convenio también contempla el acompañamiento a las empresas que participen y, cuando corresponda, el acceso a los beneficios e incentivos previstos por Emplea Neuquén.