​La Provincia despliega vuelos sanitarios y asistencia aérea a pobladores afectados ​

El Gobierno provincial continúa con los operativos de asistencia en distintos sectores de Neuquén, mediante evacuaciones preventivas, traslados sanitarios y distribución de suministros a familias aisladas. También se desarrollan acciones de prevención y coordinación territorial ante posibles nuevas emergencias.

La Provincia, continúa desplegando operativos de asistencia y acciones preventivas frente al temporal que afecta a distintos sectores del territorio provincial.

Las intensas precipitaciones, las crecidas de ríos y arroyos y las dificultades de acceso a localidades y parajes rurales motivaron el despliegue de medios aéreos para garantizar traslados sanitarios, acercar insumos esenciales y brindar atención a las familias afectadas.

Las intervenciones se desarrollan de manera articulada desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Protección Civil, la Dirección Provincial de Aeronáutica, organismos sanitarios, autoridades locales y equipos nacionales.

Operativos sanitarios aéreos en Rincón de los Sauces

Uno de los operativos se desarrolla entre Neuquén capital y Rincón de los Sauces, para garantizar la asistencia sanitaria ante las dificultades de circulación terrestre ocasionadas por el temporal.

El dispositivo contempla el traslado de un paciente con fractura de cadera desde el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón hacia el hospital de Rincón de los Sauces, con participación de personal de enfermería y transporte de insumos médicos.

Asimismo, durante la jornada partió un segundo vuelo hacia la localidad, destinado a reforzar el abastecimiento sanitario mediante el traslado de un chofer de Rincón de los Sauces y suministros médicos adicionales.

Estas acciones buscan garantizar la continuidad de la atención sanitaria y facilitar el acceso a recursos esenciales en las zonas afectadas.

Asistencia aérea

En el paraje Piedra Pintada, departamento Collón Curá, en cercanías de Piedra del Águila, se desarrolla un operativo de asistencia destinado a familias de la comunidad mapuche Ancatruz, afectadas por las intensas precipitaciones y las dificultades de acceso.

La intervención se realiza mediante un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. A partir de las gestiones y la comunicación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), su director ejecutivo, Santiago Hardie, puso a disposición la aeronave, lo que permitió ampliar el despliegue de recursos aéreos y desarrollar operativos de asistencia de manera simultánea en distintos sectores de la provincia.

El helicóptero permite llegar a las comunidades afectadas para brindar atención sanitaria y acercar alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para animales, ante las dificultades que presentan los accesos terrestres.

En las tareas participan un enfermero del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN); la Dra. Gabriela Leguizamón, directora del Hospital de Piedra del Águila; Sergio Epullán, delegado regional del Limay; y personal de Manejo del Fuego proveniente de Junín de los Andes, trasladado en el helicóptero.

La intervención conjunta entre organismos provinciales y nacionales permite fortalecer la capacidad de respuesta y acercar asistencia a comunidades rurales afectadas por las consecuencias del temporal.

Evacuaciones preventivas y asistencia

En el sector de Bajada de los Molles, jurisdicción de Puente Picún, los equipos provinciales concretaron la evacuación preventiva de una pareja de adultos mayores, quienes fueron trasladados mediante un operativo aéreo hasta la comuna y se encuentran en buen estado de salud.

En la zona continúan los vuelos de asistencia para acercar alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para animales, además de brindar atención médica a los pobladores afectados.

También se realizan traslados aéreos de personas que no pueden atravesar los cursos de agua debido al incremento de sus caudales, facilitando su regreso seguro a sus domicilios.

Las tareas se desarrollan en coordinación con Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picún, quien trabaja junto a los equipos provinciales en la identificación de las familias y los sectores prioritarios para la asistencia.

Paso Aguerre

En paralelo, se realizó una reunión de trabajo en Paso Aguerre con el presidente de la Comisión de Fomento, Marcelo Pino, y José Bustos, de Defensa Civil, para evaluar las condiciones de la zona, identificar posibles situaciones de riesgo y coordinar acciones preventivas que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias derivadas del temporal.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la coordinación permanente con los organismos intervinientes y las autoridades locales.

Los operativos aéreos se llevan adelante aprovechando las ventanas de buen tiempo, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad permitan realizar los traslados y las tareas de asistencia.

El Gobierno provincial continúa articulando recursos y equipos de trabajo para garantizar la atención de las comunidades afectadas, sostener las acciones preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta ante las consecuencias del temporal.