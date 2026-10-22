​España sinfónica: La orquesta y el ballet, en el Cine Teatro Español de Neuquén ​

De la fuerza dramática de Carmen a los ritmos de Manuel de Falla, el espectáculo recorre la riqueza musical y lírica española a través de grandes compositores.

La Fundación BPN y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén presentan “España Sinfónica”, concierto de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, dirigida por el Maestro Andrés Tolcachir, junto con el Ballet de la Asociación Española, bajo la dirección de Silvia Seisdedos, en el histórico Cine Teatro Español, ubicado en la Avenida Argentina 235, de la ciudad de Neuquén.

Con un programa sumamente atractivo para el público, se ofrecerán dos funciones, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, a las 21, ambos días.

Será una celebración del universo musical español con páginas de zarzuela, como la Mazurca de las sombrillas, de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba; los intermedios de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, y de La Dolores, de Tomás Bretón; y el Intermezzo sinfónico de La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo y Juan Vert.

Además, en el año en que se conmemoran los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla y los 80 de su fallecimiento, “España Sinfónica” incluye tres de sus grandes creaciones: La vida breve, El amor brujo y El sombrero de tres picos. Figura fundamental de la música española del siglo XX, Falla mantuvo además un vínculo especial con nuestro país: vivió sus últimos años en Alta Gracia, Córdoba, donde murió en 1946.

El recorrido se completa con obras de Georges Bizet y Nikolái Rimski-Kórsakov, dos compositores que encontraron en la música española una fuente de inspiración. De Bizet se interpretarán páginas de Carmen —el Preludio, Los toreadores y el Intermezzo—, mientras que de Rimski-Kórsakov se escuchará la Alborada del capricho español. Ambas obras recrean sonoridades, ritmos y colores asociados a España desde perspectivas propias, y forman parte del repertorio sinfónico más reconocido internacionalmente.

Las entradas tienen un valor de 40 mil pesos y se encuentran a la venta en boletería, de lunes a viernes de 8.30 a 21, y el sábado 31, podrán adquirirse a partir de las 18 horas.

Las presentaciones organizadas por la Fundación BPN y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).