​Sobrevolarán la provincia para evaluar las zonas más afectadas por el temporal ​

La circulación por las rutas fue restablecida, aunque persisten sectores comprometidos por las crecidas y el arrastre de sedimentos. Rincón de los Sauces concentra la mayor preocupación, mientras los equipos de emergencia identifican a pobladores vulnerables y preparan evacuaciones preventivas.

Las lluvias no dan tregua en gran parte del territorio provincial.

La provincia del Neuquén continúa bajo alerta meteorológica por tormentas, luego de una jornada de intensas precipitaciones que provocó anegamientos, crecidas de arroyos y dificultades en distintos puntos del territorio. Este viernes, los equipos de emergencia coordinan sobrevuelos en helicóptero para evaluar las zonas afectadas y asistir a poblaciones que permanecen aisladas, mientras se mantienen las tareas de prevención ante la posibilidad de nuevas lluvias.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, informó que se había coordinado un operativo aéreo para relevar sectores de difícil acceso, especialmente en Zaina Yegua, cerca de Piedra del Águila; Puente Picún, en cercanías de Zapala; y otros parajes rurales.

“Estamos tratando de coordinar justamente la acción que viene ahora, que es el sobrevuelo con el helicóptero de la provincia, por algunas de las zonas que han quedado aisladas”, explicó Ortiz Luna, y señaló que las tareas permitirán dimensionar el impacto del temporal y determinar las necesidades de asistencia.

Anticipó que hoy están organizando dos viajes a Rincón de los Sauces con el avión de la provincia. Prevén partir desde Neuquén a las 15 para trasladar a un paciente con una fractura de pelvis y el segundo vuelo llevará insumos médicos.

Según detalló, las precipitaciones tuvieron una intensidad considerable y afectaron una extensa franja del territorio, de norte a sur. Entre los sectores más comprometidos mencionó la región de Vaca Muerta, Rincón de los Sauces, Añelo, Chos Malal, Las Lajas, Zapala, Piedra del Águila y Picún Leufú, tanto en áreas urbanas como rurales.

“Las descargas ayer fueron múltiples, de mucha intensidad, con una franja central de norte a sur, en el centro afectó en casi toda su extensión”, indicó. También explicó que las lluvias persistentes de las últimas semanas dejaron los suelos saturados, lo que dificulta la absorción del agua y aumenta el riesgo de escurrimientos, desbordes y nuevos inconvenientes.

Pese a la magnitud del fenómeno, Ortiz Luna confirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían registrado pobladores heridos ni impactos directos sobre la población.

Rincón de los Sauces, el sector más comprometido

La secretaria identificó a Rincón de los Sauces como el punto de mayor preocupación, debido tanto a las precipitaciones recientes como a las acumuladas durante las últimas semanas y al desborde del arroyo Carranza.

La crecida afectó la infraestructura vinculada con el cruce del curso de agua y arrastró materiales y estructuras que formaban parte de los trabajos para la construcción de un puente en el sector. La situación también está condicionada por las precipitaciones registradas aguas arriba, cuyos escurrimientos incrementan el caudal.

“Rincón de los Sauces es el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia”, afirmó Ortiz Luna, y advirtió que, en las condiciones actuales, resulta imposible avanzar con la obra del arroyo Carranza debido a los daños ocasionados.

Ante las dificultades para garantizar la atención sanitaria de pacientes que requieren tratamientos periódicos, se organizó un operativo con el hospital para trasladar a personas que necesitan diálisis directamente a Neuquén capital. La medida busca evitar viajes reiterados y asegurar la continuidad de la atención. “Ya tenemos alquilados lugares para que se queden en Neuquén, tanto los que tienen obra social como los que no tienen obra social”, precisó.

Circulación restablecida, con precaución

En materia vial, Ortiz Luna informó que la circulación general por las rutas provinciales y nacionales había sido restablecida durante la mañana del viernes, luego de la restricción preventiva dispuesta el jueves por la noche ante el pronóstico de tormentas intensas. “Tomamos esta determinación ayer a la tarde con Vialidad provincial, con la Vialidad nacional, por la cantidad de dificultades que se generaron durante el día”, explicó.

Sin embargo, el levantamiento de la restricción general no implica que todos los caminos se encuentren en condiciones normales. Las crecidas, el barro y el arrastre de sedimentos pueden mantener comprometidos determinados tramos, por lo que se recomienda verificar el estado de cada ruta antes de emprender un viaje y respetar las indicaciones de los organismos viales.

La ruta provincial 5, en el sector del arroyo Carranza, es uno de los puntos que requiere especial atención por los daños en el cruce y el desvío provisorio. Vialidad provincial había informado interrupciones en ese tramo durante los días anteriores, por lo que su transitabilidad debe confirmarse mediante los partes oficiales actualizados.

La información vial puede consultarse en el sitio de la Dirección Provincial de Vialidad, www.dpvneuquen.gov.ar, o a través del Centro de Atención al Usuario, en el teléfono 2942-572138.

Continúa el alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este viernes 23 de octubre alertas amarillas y naranjas para distintos sectores de Neuquén. El nivel naranja alcanza a la zona de Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú, además de otros sectores del centro y norte provincial según la franja horaria. Para algunas áreas también se prevé alerta amarilla durante la noche.

Las tormentas pueden estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. En este contexto, el riesgo no se limita a las precipitaciones en cada localidad: también preocupa el agua que escurre desde otras zonas y eleva el caudal de ríos, arroyos y cañadones.

Para Neuquén capital, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) prevé una jornada fresca e inestable, con lluvias y chaparrones aislados. La temperatura máxima estimada es de 13 grados, con vientos del sudeste de 17 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 21. Hacia la noche, se espera una disminución de las precipitaciones, cielo cubierto y una temperatura cercana a los 5 grados.

Aunque durante la mañana se presenta una ventana de mejores condiciones para realizar los relevamientos aéreos, las autoridades advierten que el escenario de inestabilidad continuará. De acuerdo con las previsiones transmitidas a los equipos provinciales, los próximos cinco a siete días serán especialmente críticos, con una posible disminución posterior de la intensidad en la región de Vaca Muerta.

Prevención y asistencia a pobladores vulnerables

En paralelo con los relevamientos, los organismos provinciales y las autoridades locales trabajan para identificar a las personas que viven en zonas ribereñas o en sectores expuestos a posibles crecidas. El objetivo es evaluar qué pobladores requieren una evacuación preventiva y establecer alternativas de resguardo para quienes deban permanecer en sus hogares.

“Nosotros lo que estamos trabajando ahora es en identificar qué pobladores vulnerables tenemos en las zonas de ribera, donde están aumentando los caudales de los ríos, de los arroyos, para tenerlos identificados y sugerirles la evacuación preventiva en los que se puede”, explicó Ortiz Luna.

También se avanza en la preparación de centros de evacuados y espacios de acopio de alimentos, agua potable, colchones y otros elementos necesarios para responder ante una emergencia. La organización se desarrolla junto con los equipos de cada localidad, con el propósito de contar con lugares de recepción y asistencia si las condiciones empeoran.

La secretaria pidió a la población tomar dimensión del riesgo y mantenerse informada mediante los canales oficiales. “Lo primero que tratamos de transmitir es que esto es una amenaza real, es un fenómeno meteorológico natural, y tiene un impacto sobre Neuquén del 100 por ciento”, sostuvo.

Advirtió, además, que la situación requiere una planificación sostenida, ya que las previsiones meteorológicas anticipan la continuidad de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño durante los próximos meses.