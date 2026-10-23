​Con inauguraciones y recorrida de obras, Loncopué celebró sus 111 años ​

Durante la jornada, autoridades provinciales y municipales supervisaron distintos proyectos de infraestructura que se están ejecutando en la localidad. También entregaron distinciones a pobladores.

Loncopué celebró sus 111 años con la inauguración de nueva infraestructura urbana y la habilitación de servicios esenciales. Durante la jornada, que fue encabezada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el intendente Daniel Soto, hubo una recorrida de obras en marcha y se entregaron distinciones a antiguos pobladores.

Participaron también de la actividad el secretario del Interior, Gustavo Coatz; el delegado regional Alto Neuquén, Néstor Fuentes; autoridades de la policía, junto a otros intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región.

Las autoridades destacaron la inversión que se está realizando en infraestructura, entre ellas el nuevo sistema de iluminación sobre la avenida Villegas y una esclusa de agua para abastecer nuevos loteos. Además, inspeccionaron la planta de líquidos cloacales y visitaron la nueva urbanización, donde supervisaron la extensión de la red de gas y el desarrollo de 128 lotes adicionales, también recorrieron los trabajos en la nueva bicisenda, que presentan un 50 por ciento de avance.

Como parte de las celebraciones, hubo un reconocimiento a trabajadores municipales próximos a jubilarse y se otorgaron dos máquinas de coser junto a materiales destinados al grupo de Cáritas Loncopué, de la iglesia Nuestra Señora del Pilar.

Nicolini transmitió los saludos del gobernador, Rolando Figueroa, y destacó el trabajo coordinado mediante pactos de gobernanza para revertir el déficit heredado en infraestructura. “Nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a los habitantes de cada una de las ciudades y de los lugares alejados de nuestra provincia”, expresó el ministro. Además, valoró la nueva luminaria LED como un símbolo para conectar la historia del pueblo con su futuro.

El titular de la cartera de Seguridad puso especial énfasis en la educación como motor de desarrollo provincial: “Hoy estamos llevando adelante el plan de becas para estudiantes Gregorio Álvarez más ambicioso de toda América del Sur. Aquí en Loncopué más de 1.100 chicos, jóvenes, adolescentes tienen el beneficio de esas becas para poder estudiar”.

También resaltó el impacto estratégico del plan de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno Provincial, y se refirió a la Ruta Provincial 21, la cual está previsto pavimentar en los tramos hacia El Huecú y El Cholar. Esta obra tiene como objetivo final enlazar el corredor vial con la Ruta 6 para garantizar una conexión internacional directa hacia Chile a través del Paso Pichachén.

Por su parte, el jefe comunal repasó los desafíos de su gestión para revertir los déficits económicos, sociales y de infraestructura, destacando la entrega de viviendas y la provisión de servicios para los nuevos loteos. Sobre la reactivación de obras, detalló: “Teníamos una planta de tratamiento de residuos cloacales que estaba totalmente abandonada, y con la buena administración y el oxígeno económico que nos brinda el gobierno de la provincia, se tomó la decisión de finalizarla y hoy estamos próximos a su inauguración”, concluyó.