​Neuquén llega con asistencia aérea a pobladores afectados por el temporal ​

Aprovechando los periodos de ventana entre tormentas, desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se logró llegar con el helicóptero a la zona de Puente Picún, Bajada de los Molles, para llevar asistencia a los pobladores.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que dirige Luciana Ortiz Luna, continúa desplegando vuelos de asistencia para acompañar a las familias afectadas por el temporal en distintos sectores de la provincia.

En el sector Bajada de Los Molles, jurisdicción de Puente Picún, se realizó la evacuación preventiva de una pareja de adultos mayores, quienes fueron trasladados hasta la comuna y se encuentran en buen estado de salud.

Las tareas son coordinadas por la Dirección Provincial de Protección Civil, a cargo de Carlos Cruz, en conjunto con la Dirección Provincial de Aeronáutica y las autoridades comunales. Actualmente, se realizan nuevos vuelos para asistir a otras familias de la zona mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para animales, además de brindar atención médica.

Asimismo, se llevan adelante traslados aéreos de personas que, debido al aumento del caudal de los ríos, no pueden atravesarlos por sus propios medios. Estas operaciones permiten facilitar el regreso de los pobladores a sus domicilios de manera segura.

La asistencia se coordina directamente con Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picún, quien trabaja junto con los equipos provinciales en la identificación de las familias y la determinación de los sectores prioritarios. También se mantiene la articulación con referentes regionales de Piedra del Águila para evaluar y coordinar posibles intervenciones.

Los operativos aéreos están sujetos a las condiciones meteorológicas. Durante la jornada se aprovechan las ventanas de buen tiempo para concretar las tareas previstas, ante el pronóstico de un nuevo desmejoramiento de las condiciones durante la tarde.

El Gobierno provincial continuará con los vuelos de asistencia mientras las condiciones meteorológicas permitan operar de manera segura, con el objetivo de garantizar la atención y el acompañamiento a las familias afectadas por el temporal.