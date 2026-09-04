​La Copa Davis ya empezó: dos semanas de capacitaciones, clínicas y campus para sembrar el tenis en toda la provincia ​

En la previa del enfrentamiento entre Argentina y Turquía, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, se realizarán capacitaciones, cursos, entrenamientos y clínicas.

Antes de que el mundo mire la serie entre Argentina y Turquía, la Asociación Argentina de Tenis, la Federación Neuquina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén ya pusieron en marcha una agenda de capacitaciones, clínicas y campus gratuitos pensada para que el nivel internacional que trae la Davis se quede en cada rincón de Neuquén.

Hay una Copa Davis que se juega en dos días, y hay otra que empezó mucho antes y llega mucho más lejos. Esa es la que Neuquén ya está viviendo. Es más que un fin de semana de tenis de élite: durante estas dos semanas previas a la serie, la Provincia del Neuquén no solo tiene tenis profesional en el horizonte, también tiene aulas, canchas y clubes abiertos para que ese nivel internacional se transforme en formación, en comunidad y en futuro.

La propuesta es una decisión conjunta entre la Asociación Argentina de Tenis (AAT), la Federación Neuquina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, con un objetivo compartido: que el nivel internacional que trae la Davis no se vaya con la serie, sino que se quede sembrado en la provincia.

La agenda combina capacitaciones para entrenadores y profesores con referentes de nivel mundial, campus de formación para las nuevas generaciones y actividades pensadas para que el tenis salga de la cancha y llegue a cada barrio de la ciudad.

Cabe destacar que la Copa Davis tendrá lugar entre el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che, recinto que es objeto de una profunda transformación que le permitirá estar a la altura de tan importante evento internacional, dejando una importante capacidad instalada para eventos futuros.

Este es el programa de actividades previas a la serie entre Argentina y Turquía:

Sábado 5 de septiembre — Capacitación abierta de Biomecánica deportiva

La agenda arranca en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), de 10 a 13, con una capacitación abierta y gratuita sobre Introducción a la Biomecánica y su importancia en la formación, a cargo de Daria Kopsic, experta en biomecánica deportiva. Estuvo dirigida a entrenadores deportivos, preparadores físicos, kinesiólogos y público en general.

Lunes 7 y martes 8 de septiembre — Curso Play Tennis

En el Tenis Club Neuquén, de 9 a 18 ambos días, se dicta el Curso Play Tennis, dirigido a profesores de educación física y entrenadores de tenis, quienes podrán acceder a la titulación de Asistente Play Tennis WT-AAT tras una evaluación teórico-práctica.

Lunes 7 de septiembre — Capacitación abierta para líderes barriales

Esa misma noche, de 18 a 20 y también en el Tenis Club Neuquén, se realiza una capacitación abierta bajo la consigna Innovación y tenis comunitario en barrios y escuelas, dirigida a profesores de educación física, líderes comunitarios, entrenadores y público en general.

Martes 8 de septiembre — JTI Camp

En el Club BPN, de 9:30 a 12:30, se desarrolla el JTI Camp, un entrenamiento para jugadores Sub 8, Sub 10 y Sub 12, con la presencia de Mariano Hood, Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin.

Miércoles 9 de septiembre — Jugar en Equipo

El Club Santafesino recibe, de 14 a 17, un entrenamiento de dobles para jugadores juniors Sub 14 y Sub 16, con la presencia de Mariano Hood, Gonzalo Presson y Luciana Sarmenti.

Jueves 10 de septiembre — Clínica de Dobles

La agenda de capacitaciones y clínicas cierra en el Club Alemán, de 10 a 14, con una clínica de dobles centrada en táctica para jugadores seniors, con la presencia de Mariano Hood, Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin.

Paralelamente a estas propuestas, va a haber un grupo de chicos y chicas que va a poder estar cerca del entrenamiento del equipo argentino, lo que será un recuerdo para toda la vida. Y el día del sorteo oficial, el Espacio Domuyo tendrá su propia actividad, para que la previa se viva en comunidad antes de que se conozca el cruce.

Nada de esto es casualidad. Es una decisión conjunta entre AAT, Federación Neuquina de Tenis, Gobierno de la Provincia del Neuquén y Municipalidad de Neuquén trabajando juntos por el desarrollo del tenis regional: más canchas activas, más entrenadores formados, más comunidades alcanzadas. Esa es la Davis que ya empezó en Neuquén.

Por consultas e inscripciones:

Instagram: @fntneuquen.

Contacto de prensa: Pablo Piloto — Federación Neuquina de Tenis.