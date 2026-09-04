​Secuestraron armas, municiones y un vehículo: hay dos demorados en Centenario ​

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 52°, luego de un episodio de abuso de arma de fuego y amenazas contra un domicilio del barrio Vista Hermosa. Este viernes se realizaron seis allanamientos en distintos sectores de Centenario, que permitieron secuestrar armamento, municiones, un chaleco balístico, un vehículo y cannabis sativa.

Una investigación iniciada tras una denuncia por abuso de arma de fuego y amenazas derivó este viernes en un importante operativo policial en Centenario, donde se realizaron seis allanamientos y fueron demorados dos hombres mayores de edad, quienes estarían involucrados en la causa.

Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en los barrios Vista Hermosa, Eluney y el sector de chacras de Centenario. Como resultado, se identificó a la totalidad de los moradores y se produjo la demora de dos hombres mayores de edad, en relación con la investigación.

Las diligencias fueron llevadas adelante por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con colaboración de efectivos de las comisarías 5° y 49°, el Consejo de Seguridad de Centenario y personal de la División Móviles de Seguridad (Demose). El procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, entre ellas una carabina calibre 22 con su cargador y municiones y una pistola calibre 22. También fueron incautadas partes de armas de fuego, entre ellas una pieza de rifle tipo M4 y dos piezas de pistola con sus respectivos cargadores.

El operativo permitió además retirar de circulación una importante cantidad de municiones de distintos calibres: 50 cartuchos calibre 9 milímetros, cartuchos calibre 22, tres cartuchos calibre 12/70 y uno calibre 7.62×51, además de una vaina servida calibre 45.

Entre los elementos secuestrados también se encuentra un chaleco balístico negro, un porta cargador con capacidad para 17 unidades y un vehículo Citroën C4 de color rojo, considerados de interés para la investigación.

Asimismo, durante los allanamientos se detectó la presencia de una sustancia compatible con Cannabis sativa en picadura, por lo que se dio intervención al personal especializado de Antinarcóticos, que procedió a su secuestro.

La causa que dio origen al operativo se inició en julio de este año, cuando desde un domicilio del barrio Vista Hermosa se realizó una denuncia en la Comisaría 52° por un episodio de abuso de arma de fuego y amenazas. A partir de las tareas investigativas desarrolladas posteriormente, la Fiscalía autorizó las medidas judiciales que se concretaron este viernes.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y los dos hombres demorados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Los operativos responden a la política provincial de seguridad que el gobernador Rolando Figueroa convirtió en uno de los ejes de su gestión. Figueroa planteó desde el comienzo que la seguridad debía ser una prioridad y defendió una estrategia basada en mayor presencia territorial, inversión, fortalecimiento policial y reformas legales.

En este sentido, la desfederalización de la lucha contra el microtráfico de drogas permitió a Neuquén asumir un rol activo en esa lucha y consolidar un modelo basado en la decisión política, la coordinación institucional y la participación ciudadana.

Con allanamientos, condenas, secuestros y destrucción efectiva de drogas y armas, la provincia busca profundizar una estrategia que ya es observada como ejemplo frente a otras jurisdicciones: que la droga y las armas queden definitivamente fuera de las calles neuquinas.