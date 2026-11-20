Durante el acto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, anunció la instalación de un Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), con dependencia en la localidad y para atender a toda la región del Limay.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el presidente de la Comisión de Fomento, Víctor López, encabezaron el acto por un nuevo aniversario de Santo Tomás. Luego, las autoridades recorrieron las obras para el área de Salud y para la nueva sede del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) que se encuentran en ejecución.

Nicolini felicitó al presidente de la comisión de fomento por todo lo que está haciendo por la localidad, porque “es para lo que te votó la gente”, dijo y les hizo llegar a los presentes “un fuerte saludo del gobernador Rolando Figueroa”.

El ministro aseguró que “Neuquén es mucho más que sus grandes centros urbanos o sus principales actividades económicas, Neuquén también es Santo Tomás. Son sus familias, sus productores, sus escuelas, sus instituciones y cada uno de los parajes que forman parte de nuestro territorio”.

“Las necesidades de una localidad no se miden por su cantidad de habitantes”, indicó y destacó que se trabajará en lo solicitado por el presidente de la comisión de fomento para que Santo Tomás pueda contar con un chofer para la ambulancia. “Estamos trabajando para mejorar la seguridad: vamos a mejorar las instalaciones del destacamento, y vamos a analizar la solicitud de una comisaría”, anunció.

Asimismo, anticipó: “Junto con el intendente estamos trabajando para que, en breve, en una dependencia que Santo Tomás donará a la Policía, se instale un Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), para atender a la localidad y a toda la región del Limay”.

En este sentido, subrayó la creación, “en esta gestión, de la dirección de Seguridad del Limay para tener mayor presencia policial y para hacer más efectivos los procedimientos y la prevención”. Porque “las distancias geográficas no pueden convertirse en distancias de derechos. Ese es un desafío que asumimos como gobierno provincial”, remarcó.

Además, remarcó que obras como la de “ampliación del puesto sanitario permitirá mejorar las condiciones de atención de los vecinos y las condiciones de trabajo de su personal”. También “el nuevo edificio del CPEM Nº 108 representa una inversión de más de 1.115 millones de pesos y significa algo fundamental: que nuestros jóvenes puedan estudiar en instalaciones adecuadas, cerca de sus familias”.

Nicolini también destacó el avance en la construcción de la delegación del ISSN y anunció que “está previsto un nuevo playón deportivo para la Escuela Primaria Nº 249”.

“A estas acciones se suma una obra especialmente significativa para la vida rural: la electrificación de los parajes de Santo Tomás y su zona de influencia. Un trabajo importante de nuestra Empresa Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) para llevar la electricidad y mejorar la cantidad de vida de todas las zonas rurales”, enfatizó.

Agregó que “sabemos que se trata de una hora esperada”, que el Gobierno provincial retomará luego de haber renegociado los contratos y está previsto retomar los trabajos pendientes durante el mes de diciembre”.

El ministro sostuvo que “Santo Tomás tiene una identidad profundamente vinculada a la producción rural y esa identidad no debe perderse”. Por eso, “acompañar a los productores, mejorar la infraestructura rural y generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan permanecer en su lugar de origen también es una responsabilidad del Estado”, señaló.

Víctor López, presidente de la comisión de fomento, agradeció a todas las autoridades presentes, en especial al secretario del Interior, Gustavo Coatz; y al delegado de la región del Limay, Sergio Epullán,por el acompañamiento en todo este tiempo.

Y anunció, que además de las obras que ya se encuentran en ejecución, la semana que viene se retomará el proyecto para realizar veredas y cordón cuneta “que fue aprobado”, con el objetivo de que “el 80 por ciento de las calles de la localidad tengan esas obras y mi pueblo se vea más ordenado”.

También participaron, entre otras autoridades, intendentes y presidentes de comisiones de fomento de localidades cercanas, el diputado provincial Gabriel Álamo, vecinas y vecinos de la localidad.