​Figueroa encabezó el sorteo de la Copa Davis: “Esperamos que se sientan como en casa” ​

La acción comenzará este sábado a las 12. Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel será el primer partido de la jornada. Luego se enfrentarán Thiago Tirante y Mert Alkaya. Neuquén ya está lista para recibir un evento histórico.

El gobernador Rolando Figueroa participó este viernes del sorteo del cruce correspondiente a la Copa Davis de tenis entre Argentina y Turquía, serie que se disputará este fin de semana en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén.

Durante la presentación, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo, el gobernador dio la bienvenida y agradeció a la organización por haber elegido a Neuquén como sede. “Quiero agradecerle especialmente a la Asociación Argentina de Tenis por tener la mirada federal, por darnos la oportunidad a quienes somos del interior de poder organizar y recibir un torneo de estas características”, indicó.

“Esperamos que se sientan como en casa”, señaló Figueroa y destacó el esfuerzo de la provincia y la ciudad de Neuquén “porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias”. Comentó que se trata de la serie de Copa Davis “más austral del mundo” y remarcó la necesidad de que Neuquén, como anfitriona de estos eventos, “se cotice y se valore”.

“Este evento nos hace conocer en varios lugares”, sostuvo el gobernador y remarcó el “esfuerzo importante que estamos haciendo para que Neuquén, la provincia y la ciudad, sean mucho más que gas y petróleo”. “Para nosotros es fundamental que se conozca Neuquén, la ciudad más importante del sur argentino por lejos”, añadió.

“Todo lo que podamos mejorar siempre lo vamos a hacer”, afirmó Figueroa y remarcó que el estadio Ruca Che “siempre ha sido un lugar de muy buenos espectáculos y fundamentalmente ha sido el nacimiento de la Generación Dorada” del básquet nacional. “Esperamos que también la selección de tenis de Copa Davis nos pueda llevar en un camino hacia poder nuevamente ascender a la categoría mundial”, agregó.

“Ojalá podamos lograr todo de la mano de no solo buenos tenistas, sino también personas humildes, que han compartido, se brindan a la gente y se interrelacionan”, dijo y destacó: “Estas cosas son importantes porque dejan una huella y son un espejo”.

Por último, Figueroa agradeció a todas las empresas operadoras y los auspiciantes que hicieron su aporte para que la provincia sea sede del evento. “Estamos muy orgullosos. Ojalá sean todos ustedes muy bienvenidos y disfruten de Neuquén y su gente”, finalizó.

Como resultado del sorteo, quedó establecido que el sábado a primer turno se enfrentarán Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel y luego Thiago Tirante ante Mert Alkaya. El domingo, primero se disputará el dobles entre Guido Andreozzi –Andrés Molteni y Tuncay Duran-Mert Alkaya y luego jugarán Francisco Cerúndolo frente a Mert Alkaya y Thiago Tirante ante Yanki Erel.

También participaron de la presentación la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura provincial, Zulma Reina; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; la diputada nacional Karina Maureira; el embajador de Turquía en la Argentina, Süleyman Ömür Budak y el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri; entre otros.

El cruce pondrá en juego un boleto de regreso a los Qualifiers 2027 y representará un hito federal sin precedentes: Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia.

Además del objetivo deportivo de regresar a la máxima instancia del certamen mundial, el equipo argentino buscará alcanzar su victoria N° 100 en la historia de la Copa Davis (con un récord actual de 99 triunfos y 75 derrotas), justo en la temporada en que se conmemora el décimo aniversario de la histórica coronación argentina en Zagreb, en 2016.

El Ruca Che, listo para un evento histórico

El Estadio Ruca Che, acondicionado con capacidad para unos 3.000 espectadores, lucirá sus tribunas colmadas ya que el público agotó la totalidad de los tickets puestos a la venta en cuestión de minutos.

Se trata de uno de los acontecimientos tenísticos más importantes del año y de una nueva propuesta que consolida a Neuquén como sede de grandes eventos deportivos, con proyección nacional e internacional.

Cabe recordar quemediante el Decreto N°1159, el gobernador declaró de “Interés Provincial” la realización de la competencia, en reconocimiento a la jerarquía deportiva y el impacto en la promoción turística que representa para la provincia.

La serie es organizada por la Asociación Argentina de Tenis junto con el Gobierno provincial y la municipalidad de Neuquén, consolidando a la provincia como sede de grandes acontecimientos deportivos y proyectándola a nivel nacional e internacional.