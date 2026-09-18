​Por la obra de la Avenida Mosconi, se reemplaza tramo de cañería sobre calle Planas ​

Se lleva adelante la sustitución de 200 metros de tubería de distribución, con el objetivo de mejorar la presión del servicio en el sector y reemplazar un tramo de asbesto-cemento.

Como parte del plan de renovación de acueductos que se desarrolla por la ejecución de la obra de la Avenida Mosconi, la municipalidad de Neuquén, con la asistencia técnica del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), lleva adelante la sustitución de 200 metros de tubería de distribución sobre calle Planas, con el objetivo de mejorar la presión del servicio en el sector y reemplazar un tramo de asbesto-cemento.

Este viernes por la mañana, la empresa contratada por el municipio inició los trabajos sobre calle Planas, entre Chaneton y Gatica. La intervención busca reforzar el abastecimiento en la zona mediante la instalación de un caño de mayor diámetro y material más moderno.

Para ejecutar la tarea fue necesario regular válvulas en el área, aunque no se interrumpió el sistema de bombeo, por lo que el impacto en ese cuadrante será mínimo.

Se solicita a los vecinos del sector donde se ejecuta la obra hacer un uso responsable del recurso, priorizándolo para higiene y consumo humano. Se estima que las labores finalizarán en horas de la tarde, momento en que el suministro comenzará a normalizarse de forma progresiva.

Ante cualquier inconveniente, se puede contactar al organismo a través de sus canales oficiales: 0800-222-4827, el bot 299-4523084, o el sitio web www.epas.gov.ar.