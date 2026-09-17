​El narcotráfico se combate en toda la provincia: armas y droga secuestradas en Zapala ​

Un procedimiento permitió secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones, en una investigación por amenazas agravadas y lesiones.

Un operativo policial en Zapala terminó con el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones, además de la aprehensión de un hombre de 30 años investigado por su presunta vinculación con un hecho de amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones.

El allanamiento se realizó en una casa de Trannack al 1300 y participaron efectivos de la Comisaría 48, con intervención de la Fiscalía Penal de la III Circunscripción Judicial.

El allanamiento permitió encontrar 22,93 gramos de clorhidrato de cocaína y 265,84 gramos de cannabis sativa. También se secuestraron un pistolón calibre 14, una pistola calibre .25, dos cartuchos calibre 14, dos cartuchos calibre .25 y un arma de aire comprimido calibre 4,5.

Del operativo participó el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), efectivos de División Criminalística y División Operativa y de la División Antinarcóticos de Zapala,

Las actuaciones relacionadas con las sustancias se desarrollaron en el marco de la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento dio continuidad a una investigación desarrollada por la Comisaría 48 en conjunto con la Fiscalía Penal de la III Circunscripción Judicial. La causa se inició por presuntas amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones.

El operativo se suma a las acciones que se desarrollan en Neuquén bajo el esquema de desfederalización del microtráfico, que permite a la Justicia provincial intervenir en determinados delitos vinculados con el narcomenudeo.

La Ley Provincial 3.488 fortaleció esta herramienta y permitió profundizar el trabajo conjunto entre las fiscalías provinciales, la Policía del Neuquén y las divisiones especializadas en narcóticos. El objetivo es llevar la investigación sobre el microtráfico al territorio, con capacidad de intervención en los barrios y localidades donde se detectan estos delitos.