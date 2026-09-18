​Recomendaciones para disfrutar de la Copa Davis en el Ruca Che ​

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Tenis emitió una serie de recomendaciones respecto del evento que se llevará a cabo este fin de semana en el Ruca Che.

Este sábado Neuquén tendrá la posibilidad de ser sede de la Copa Davis de tenis por primera vez en la historia, un hito que quedará en el recuerdo del deporte neuquino. Ante la gran expectativa que despierta el evento, desde la Asociación Argentina de Tenis se emitieron varias recomendaciones para poder disfrutar del torneo más importante del mundo.

La primera tiene que ver con acercarse al estadio con un par de horas de antelación al inicio del primer partido, pautado para el sábado a las 12. Cabe destacar que una vez comenzado el mismo, no podrá registrarse movimiento del público por las tribunas, por lo que es indispensable que cada asistente esté ubicado en su lugar antes de que se juegue la primera pelota.

Las puertas del estadio se abrirán a las 10.30. Se recomienda no asistir sobre el horario del partido, para que el ingreso sea fluido y todo el público pueda estar dentro del estadio al comienzo del juego.

Por otro lado, desde la organización se dieron a conocer una serie de elementos que no se podrán ingresar al estadio. Se trata de:

Conservadoras

Elementos corto punzantes

Elementos inflamables

Aerosoles o explosivos

Botellas de vidrio

Armas blancas

Armas de fuego

Pirotecnia

Tijeras

Banderas o pancartas con palo

Carteras o bolsos mayores a 40 por 50 centímetros

Botellas con gaseosa o agua

Bebidas alcohólicas

Alimentos

Cabe recordar que 3.000 entradas salieron a la venta, y las mismas se agotaron en un plazo de 30 minutos.