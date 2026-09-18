​Francisco Cerúndolo: “Al Ruca Che lo vimos espectacular y muy lindo” ​

Restan apenas 24 horas para el inicio de la serie entre Argentina y Turquía. En la previa, Cerúndolo elogió al estadio que recibirá el enfrentamiento. Junto con Thiago Tirante, se preparan para jugar en una atmósfera muy especial.

Francisco Cerúndolo ya sabe lo que significa entrar a una cancha con la camiseta argentina. Thiago Tirante está a punto de descubrirlo en casa. Los dos atraviesan momentos distintos dentro de sus carreras, pero esta semana los encuentra compartiendo escenario en Neuquén, donde la Selección Argentina de Tenis YPF completa su preparación para enfrentar a Turquía el sábado 19 y domingo 20 de septiembre por la Copa Davis.

Cerúndolo, 23° del ranking mundial y primera raqueta nacional, acumula 11 series disputadas y un récord de 7 partidos ganados y 5 perdidos. Tirante, actual 52° del mundo, transita una temporada de crecimiento sostenido y se prepara para vivir su primera serie de Copa Davis como local, luego de su debut en Busán.

Después de la práctica matutina de este jueves y antes del segundo turno de entrenamiento, ambos analizaron las sensaciones que genera jugar por Argentina, las condiciones que encontraron en el Ruca Che y el desafío que presenta una serie en la que el equipo nacional parte con mayores antecedentes individuales que su rival.

Para Cerúndolo, la diferencia entre competir durante la temporada y hacerlo en Copa Davis aparece desde el momento mismo de salir a la cancha. “A la hora de competir, al que le toca salir trata de dar lo máximo por el equipo y por el país. Acá no jugás solo para vos como el resto del año. Saber que tenés un equipo apoyándote y a todo un país atrás te da un plus extra”, explicó.

Ese contexto tendrá además un condimento especial en Neuquén. Las entradas para las dos jornadas están agotadas y el Ruca Che, un estadio cubierto con capacidad para 3.000 espectadores, ofrecerá una atmósfera particularmente cercana entre jugadores y público.

“Al Ruca Che lo vimos espectacular y muy lindo. Es un estadio compacto, donde las tribunas están cerca y te hacen sentir muy próximo el aliento de la gente”, destacó Cerúndolo y agregó: “Estamos muy agradecidos de que se hayan vendido todas las entradas. Va a ser un gran espectáculo tanto por parte del público como de nosotros, que intentaremos dar lo mejor para recompensar a todos los que vienen a alentarnos”.

Para Tirante, la semana tiene otro significado. A sus 25 años y en el mejor ranking de su carrera, el platense llega a Neuquén consolidado dentro del circuito y con la posibilidad de vivir por primera vez una serie de Copa Davis en Argentina.

“Creo que estoy jugando en un gran nivel y lo estoy disfrutando mucho. Estoy mejorando y enfocándome en lo que tengo que hacer, en lo que depende de mí y en lo que puedo cambiar”, señaló y añadió: “Estamos trabajando cosas muy particulares sobre lo que hay que mejorar partido a partido. Pero ahora estamos acá y nos vamos a enfocar ciento por ciento en esta serie”.

Durante los primeros días de entrenamiento también tuvo tiempo para estudiar en detalle la superficie especialmente instalada en el estadio: “Nos encontramos con una cancha donde todos nos sentimos muy cómodos. Arrancó bastante lenta y con el uso se va poniendo un poco más rápida, con un pique similar al del US Open pero sobre una base de madera”. “La pelota pica bastante, se abre y deja jugar muy bien. Se pueden armar bastantes peloteos y plantear estratégicamente los partidos, por lo que estamos muy contentos con cómo quedó la cancha”, continuó.

La superficie rápida fue especialmente montada dentro del Ruca Che, ubicado en Antártida Argentina 3900, en el oeste de la capital neuquina. Mientras el equipo argentino completa sus últimas sesiones de entrenamiento, continúan también los trabajos finales de acondicionamiento del escenario.

Más allá de los rankings y de la diferencia de experiencia entre ambos equipos, Cerúndolo evitó darle un peso excesivo al favoritismo previo: “Es simplemente una situación más con la que convivimos a lo largo de toda la temporada. Pero al fin y al cabo, cuando uno entra a la cancha es un mano a mano y tenés que hacerlo un poco mejor que el otro”.

Aseguró que la presión forma parte del desafío: “Presión hay siempre y sentir nervios antes de salir a la cancha es lo lindo de la competencia. Es algo que fuimos aprendiendo a manejar, aunque en la Copa Davis siempre pueden pasar muchas cosas”.

Tirante dejó una reflexión sobre lo que significó su primera experiencia en Copa Davis: “Busán me marcó bastante en mi carrera. Más allá de esa derrota, pude sacar muchísimas cosas positivas: me hizo crecer mucho como persona y como jugador, me ayudó a tomar responsabilidades y a terminar de madurar”.

“Después de ese momento, empecé a disfrutar mucho más el estar en una cancha, en una gira o en un entrenamiento, y le di un enfoque diferente al tenis y a la vida. A veces es difícil parar la pelota, mirar dónde estás y ver las cosas que venís logrando. Hace falta ver lo privilegiado que es uno; hace falta un abrazo o una caricia al alma, y creo que esa serie fue la mía. Fue sumamente importante para mi carrera y para mi vida”, prosiguió.

Uno conoce esa sensación. El otro está a punto de experimentarla por primera vez ante el público argentino. Cerúndolo y Tirante llegan a Neuquén desde lugares diferentes, pero con un mismo objetivo: transformar sus buenos presentes individuales en un aporte para un equipo que buscará hacerse fuerte en un Ruca Che repleto.

Sobre el sorteo

Este viernes, a las 11.45, se llevará a cabo el sorteo que definirá el orden de los partidos del primer día de competencia. La ceremonia tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo y allí se establecerán los cruces de las dos jornadas, aunque los capitanes podrán realizar modificaciones para el segundo día.

La Selección recibió a alumnos neuquinos

Durante el entrenamiento vespertino de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, alrededor de 300 alumnos de distintas escuelas de tenis de Neuquén tuvieron la oportunidad de presenciar la práctica de los integrantes del equipo argentino. Los chicos se acercaron al Estadio Ruca Che para compartir de cerca una jornada especial en la previa de la serie frente a Turquía.

Más actividades palpitando la Davis

Viernes 18 de septiembre, de 10 a 12: El tenis en mi escuela – Espacio Domuyo – dirigido a escuelas.

Viernes 18 de septiembre, de 17.30 a 19.30: El tenis en mi barrio – Polideportivo Añelo – festival de tenis abierto al público

Más información de la serie

La serie comenzará el sábado 19, desde las 12, con los dos encuentros de singles, mientras que el domingo 20, a partir de las 11, se disputarán el partido de dobles y los dos singles restantes.