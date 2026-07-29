​Dos detenidos y más de 380 dosis de cocaína secuestradas en Zapala ​

Una investigación iniciada a partir de un aporte ciudadano en la aplicación Neuquén Te Cuida permitió desarticular dos puntos de venta de drogas. El operativo concluyó con dos personas detenidas, el secuestro de cocaína, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados a la causa.

Una investigación encabezada por la División Antinarcóticos del Pehuén de la Policía del Neuquén permitió concretar un importante operativo contra el microtráfico de estupefacientes en Zapala, con la detención de dos hombres y el secuestro de droga, dinero, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

La pesquisa se inició a partir de información aportada por la comunidad mediante la aplicación Neuquén Te Cuida. Tras poco más de un mes de tareas de observación e inteligencia, los investigadores detectaron movimientos compatibles con la presunta comercialización de estupefacientes y lograron establecer la participación de dos hombres domiciliados en los barrios Don Bosco y Jansen.

Con las pruebas reunidas, desde la Justicia se autorizaron las órdenes de allanamiento y los procedimientos se llevaron a cabo este martes, con la participación de una veintena de efectivos de la División Antinarcóticos del Pehuén y el apoyo de personal de la División Antinarcóticos de la Comarca.

Como resultado de los allanamientos, ambos sospechosos fueron aprehendidos y trasladados a la unidad policial, donde quedaron detenidos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró 190,74 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a más de 380 dosis, cuyo valor estimado en el mercado ilegal supera los 10 millones de pesos. Además, se incautaron 3.755.000 pesos en efectivo; 1,60 gramos de cogollos de marihuana; teléfonos celulares; balanzas de precisión; un automóvil Volkswagen Bora gris y una camioneta Ford Ranger blanca.