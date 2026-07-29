​EPAS licita repuestos y servicios técnicos para reforzar el sistema de bombeo de Barreales ​

El organismo abrió un proceso de contratación para adquirir componentes críticos del variador de frecuencia de la Estación de Bombeo N°2 y reconstruir una celda de respaldo, con el objetivo de prevenir nuevas interrupciones en el suministro de agua potable a Cutral Co y Plaza Huincul.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) lanzó la licitación con un presupuesto oficial de 277.673.825 pesos para contratar la provisión de repuestos, mano de obra especializada y servicios técnicos destinados a la reparación integral y puesta en funcionamiento de las celdas de potencia del variador de frecuencia de 1.700 HP, 3.300 Kv, que opera en la Estación de Bombeo N°2 del acueducto Los Barreales.

La medida forma parte de las recomendaciones surgidas tras la falla registrada en febrero de este año, cuando una sobretensión originada en un recierre eléctrico dañó un módulo de potencia del equipo, dejando fuera de servicio a la bomba que impulsa agua hacia la comarca petrolera.

En aquella oportunidad, personal de EPAS y de las empresas Electro Neuquén, JMAC y Kompass trabajaron de manera coordinada con EPEN para instalar una motobomba de emergencia y así sostener el suministro mientras se diagnosticaba y reparaba el variador.

A partir de ese episodio, que afectó el 30 por ciento del caudal de agua potable que reciben Cutral Co y Plaza Huincul, el organismo definió como prioritario dotar al sistema de un stock propio de componentes críticos y de una celda de respaldo operativa, para reducir los tiempos de reacción ante futuras contingencias.

“Estamos licitando la adquisición de los componentes y la mano de obra necesaria para el mantenimiento de la Estación de Bombeo, e invitando a las empresas a participar, porque queremos garantizar transparencia en la administración de los fondos”, señaló el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori.Agregó que “en este caso estamos avanzando con el mantenimiento que debería haberse realizado hace mucho tiempo, pero no nos quedamos solamente en resolver la necesidad urgente: buscamos generar mejoras a largo plazo a partir de una administración eficiente”.

El secretario explicó que esta intervención forma parte de una planificación más amplia para fortalecer el abastecimiento de agua de la comarca petrolera. “También estamos licitando obras de mayor envergadura para readecuar el sistema de producción que abastece a Cutral Co y Plaza Huincul, una infraestructura que fue construida hace aproximadamente 20 años y que hoy necesita ser actualizada. Estamos atendiendo lo inmediato, pero al mismo tiempo avanzando con soluciones estructurales que permitan mejorar el sistema y darle mayor previsibilidad hacia el futuro”, anticipó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los municipios para avanzar en la implementación de sistemas de macromedición “que permitan cuantificar y optimizar el uso del agua, contar con información precisa y mejorar la administración de un recurso esencial”.

Alcance de la contratación

El adjudicatario deberá proveer la totalidad de los repuestos, herramientas, equipos e insumos necesarios, entre ellos: 8 módulos IGBT SEMiX453GB176HDs; 4 Drive Adapter Board SKYPER 42R 3S 2ROW ADP; 4 Drive Core Board SKYPER 42 R/02 (Coated Type); 2 Cell Control Board CELL_CPU REV.B; 2 Cell SMPS Board CELL_SMPS New; 4 Thyristor for Bypass SKKH 460/22 E H4; y 160 capacitores electrolíticos CD139 – 6800 µF – 420 V.

Acciones integrales a largo plazo

Estas cantidades permitirán el reemplazo total de los capacitores de las nueve celdas operativas y de la celda de backup, además de los componentes necesarios para reconstruir dos celdas básicas adicionales.

El pliego también exige la limpieza general de las celdas, el recambio de pastas térmicas, el retorqueo de barras de potencia, la verificación integral de las variables eléctricas de operación y la puesta en servicio certificada del equipo, con una garantía mínima de doce meses sobre los trabajos y repuestos suministrados.

Esta contratación busca dotar de mayor previsibilidad al servicio, luego de que la falla de febrero evidenciara la falta de repuestos críticos en stock y las dificultades para conseguir soporte técnico de una marca sin representación comercial en el país.