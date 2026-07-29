​La Copa Davis empieza a vivirse en Neuquén ​

El gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, autoridades de la Asociación Argentina de Tenis e YPF brindarán detalles del evento internacional que, en septiembre, convertirá al estadio Ruca Che en la sede más austral de la historia de la competencia.

Con la cuenta regresiva en marcha para uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, el próximo sábado 1° de agosto a las 11 se realizará la conferencia de prensa de la presentación oficial de la serie de Copa Davis por el Grupo Mundial I entre Argentina y Turquía, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

El acto será encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y contará con la participación del intendente Mariano Gaido, el presidente y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, respectivamente, además del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quienes brindarán detalles de uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibirá la provincia.

La conferencia será transmitida en vivo por Radio y Televisión del Neuquén (RTN) a través de su canal de Youtube, donde quedará disponible para su visualización posterior.

La serie marcará un hecho histórico para Neuquén, que se convertirá por primera vez en sede de la Copa Davis y pasará a integrar el selecto grupo de provincias argentinas que albergaron la competencia, junto con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, será la serie más austral que haya organizado el país.

Para la ocasión, el estadio Ruca Che será especialmente acondicionado con una cancha rápida bajo techo, superficie sobre la que el equipo argentino buscará imponerse para avanzar a los Qualifiers 2027, en el regreso de la Selección Argentina de Tenis a una serie como local luego de dos años y medio.

El encuentro deportivo también tendrá un significado especial para el tenis nacional, ya que marcará el debut como local del capitán Javier Frana y se desarrollará en una temporada atravesada por las celebraciones del décimo aniversario de la histórica conquista de la Copa Davis obtenida por Argentina en 2016.

Además del objetivo de clasificar a la próxima instancia, el conjunto nacional buscará alcanzar la victoria número 100 de su historia en la competencia, un nuevo hito para un equipo que actualmente registra un récord de 99 triunfos y 75 derrotas.

La realización de esta serie es organizada por la Asociación Argentina de Tenis junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, consolidando a la provincia como sede de grandes acontecimientos deportivos y proyectándola a nivel nacional e internacional.