​Senillosa celebró sus 75 años con anuncios de obras e inversiones en educación y seguridad ​

Se inauguraron más cuadras de asfalto y hubo anuncios de obras e inversiones. “Renovamos el compromiso de seguir acompañando el desarrollo local y regional, con un Estado presente”, remarcó el ministro Nicolini.

Durante el acto por el 75º aniversario de Senillosa, realizado este miércoles, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la entrega de 18 viviendas, el fortalecimiento del sistema educativo, las obras de conectividad y las inversiones en seguridad que se realizan en la localidad.

En este sentido, recordó la inauguración de la Escuela Primaria Nº 369, la primera que abre sus puertas en Senillosa después de 40 años, la construcción de la Escuela Primaria Nº 267 de Arroyito, la ampliación de la Escuela Especial Nº 21 y el alcance de las Becas Gregorio Álvarez. “Hoy más de 500 estudiantes de Senillosa cuentan con este apoyo para seguir construyendo su futuro”, aseguró.

El ministro también resaltó las obras de infraestructura que mejoran la conectividad, como el puente sobre el desagüe de la avenida Pascual Puente, y el trabajo del EPEN para ampliar el suministro eléctrico. Además, destacó la construcción del Centro de Día junto con el ministerio de Salud.

En materia de seguridad recordó la inauguración del sistema de videovigilancia y anunció una nueva etapa de modernización. “En esta gestión tuvimos el enorme orgullo de inaugurar el sistema de videovigilancia en Senillosa, que hoy cuenta con 82 cámaras”, indicó y sumó: “proyectamos para el año próximo reemplazar todas estas cámaras por unas de mayor tecnología, con analítica e inteligencia artificial, pasando de 82 a 114 cámaras”.

Por su parte, el intendente Lucas Páez destacó el avance del plan de pavimentación y el impacto de las obras en la calidad de vida de los vecinos. “Hoy inauguramos nueve cuadras de asfalto. En total, hemos llegado en estos dos años y medio de gestión a 83 cuadras de asfalto y eso es mejor seguridad, es embellecer la ciudad y es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. Además, remarcó que continúan las obras de infraestructura básica para ampliar el acceso al gas y la energía en distintos sectores de la localidad.

Del acto participaron también el ministro de Salud, Martín Regueiro, la senadora nacional Julieta Corroza, la diputada nacional Karina Maureira y autoridades provinciales y municipales.