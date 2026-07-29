​Visita internacional a la Provincia del Neuquén ​

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue recibida por el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa recibió, este martes por la mañana, en el aeropuerto capitalino, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“Hoy recibimos la visita institucional de la directora gerente del FMI”, sostuvo el gobernador. Y agregó: “Compartimos cómo nuestra Vaca Muerta, se convierte en más becas, escuelas, hospitales, rutas e infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

“El desarrollo es posible gracias al esfuerzo de los neuquinos y al trabajo conjunto del Estado, los trabajadores, las empresas, los sindicatos y cada uno de los actores que hicieron realidad el enorme potencial de nuestra provincia”, sostuvo.

“En Neuquén creemos en un modelo basado en la producción, el trabajo y la inversión. Estamos convencidos de que ese es el camino para que nuestra provincia siga creciendo y para que la Argentina vuelva a ponerse de pie”, agregó.

Tras el saludo protocolar del gobernador y del ministro de Economía, Producción e Industria de la Provincia del Neuquén, Guillermo Koenig, en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, la comitiva visitó el yacimiento Loma Campana.

Allí el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezó una recorrida por el yacimiento, fundamental para la producción de la empresa y de Vaca Muerta.