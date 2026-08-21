​Destinan más de $430 millones a organizaciones vinculadas a la discapacidad ​

La Provincia firmó convenios con 13 instituciones de distintas localidades neuquinas.

El gobierno de la provincia del Neuquén destinó más de $430 millones para acompañar el trabajo que realizan 13 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad, a través de convenios gestionados mediante el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

La l ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer; los subsecretarios de Discapacidad, Gustavo Iril y de Atención Ciudadana, Alberto Vivero; y el presidente del IJAN, Raúl Béttiga.

Durante la jornada se destacó el rol fundamental que cumplen estas instituciones en el acompañamiento cotidiano de las personas con discapacidad y sus familias, así como la decisión del Gobierno de fortalecer su trabajo mediante el acompañamiento económico.

La iniciativa responde al “Programa de Acompañamiento Económico para Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a Discapacidad”, impulsado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, expresó su satisfacción por poder acompañar a las personas que “se unen voluntariamente para trabajar en una temática que nos importa, que tiene que ver con colaborar y mejorar la calidad de vida a las personas con discapacidad y que de alguna manera complementa la tarea que hace el Estado”.

“Con este acompañamiento económico van a poder desarrollar su tarea de la mejor manera”, sostuvo, y señaló que la Provincia se ha hecho cargo de muchas situaciones vinculadas con las políticas sociales y con problemáticas que “para nosotros no nos da lo mismo”.

Ousset destacó que el objetivo es “igualar las líneas de partida y trabajar tanto en la infraestructura como en las necesidades concretas de la ciudadanía. Queremos estar muy cerca de la gente, atendiendo lo que le sucede en el metro cuadrado, con lo cotidiano y con el trabajo que están haciendo”, expresó.

“Creemos que tenemos que estar en los temas estructurales, pero también tenemos que estar muy cerca de aquellos que trabajan día a día para mejorarle la vida a los neuquinos”, concluyó.

El acompañamiento permitirá sostener y fortalecer actividades que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias neuquinas, como talleres recreativos, deportivos, educativos y productivos, espacios de formación, propuestas de inclusión laboral, acompañamiento para la autonomía y acciones de inclusión social y comunitaria.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer, informó que “es una inversión de 430 millones de pesos que va de julio a diciembre” y destacó la importancia del trabajo que realizan las organizaciones “porque no sólo acompañan a las personas con discapacidad sino que también a sus familias”, señaló.

Abojer remarcó además que estas acciones se llevan adelante a partir de “una fuerte decisión del gobernador, Rolando Figueroa de acompañar estas asociaciones”, junto con otras políticas y programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Las organizaciones alcanzadas son de Aluminé, Villa Pehuenia, Cutral Co, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Plottier, Centenario y Neuquén capital, y desarrollan propuestas que contribuyen a mejorar la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Desde las organizaciones beneficiarias también valoraron el acompañamiento provincial.

Matías Dumais, de la Asociación Amulén de Junín de los Andes, expresó su agradecimiento en nombre de las instituciones y destacó que, “en los tiempos que estamos transcurriendo, realmente no hay un apoyo y cuando salimos a buscar a nivel nacional tampoco lo encontramos”. “En nuestro caso lo destinamos a mantener vivo el trabajo cotidiano y a la compra de bobinas para poder hacer bolsas de residuo”, explicó.

Dumais señaló que esta actividad constituye una de las principales fuentes de sostenimiento de la organización y permite continuar con el trabajo que realizan las personas que asisten al taller.

Se trata de organizaciones que, desde distintos puntos de la provincia, construyen redes de acompañamiento y generan espacios de participación para jóvenes, adultos y sus familias. Su trabajo también resulta clave para promover la inclusión y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad en cada comunidad.

Los convenios alcanzan a ACADA, Alborada, Amulén, APAD, Compromiso, Crecer en Comunidad, Faro Patagonia, Hualas, Naceres, Neudedis, Pehuenia y Puentes de Luz, y contemplan las características y necesidades de cada organización.

El programa se suma a la actualización de los aportes implementada durante este año, que alcanzó incrementos de hasta el 250 por ciento, con el objetivo de avanzar hacia un esquema de acompañamiento con mayor transparencia, previsibilidad y equidad.