​Andaban sin patente trasera y cayeron con droga ​

La Policía dio otro golpe al microtráfico. Secuestraron cocaína, dinero y una balanza en Neuquén capital.

Lo que comenzó con un control de rutina sobre un vehículo sin patente terminó con otro golpe a la venta minorista de droga por parte de la policía neuquina. Un procedimiento de la Comisaría Segunda permitió secuestrar 27 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza digital, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

El operativo forma parte de una estrategia que el Gobierno del Neuquén que se profundizó a partir de la desfederalización del microtráfico, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. La decisión permitió a través de la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial, tenga un papel directo en la investigación y persecución de la venta minorista de estupefacientes.

Con la adhesión a la Ley Nacional 26.052 se instrumentó en Neuquén mediante la Ley 3488, las investigaciones ya no quedan exclusivamente en el ámbito federal y pueden ser abordadas con mayor cercanía territorial por los organismos provinciales.

Figueroa convirtió esta política en uno de los ejes de su estrategia de seguridad, donde el objetivo es perseguir a quienes comercializan drogas en cada rincón del territorio.

Desde la implementación de la desfederalización, se realizaron cientos de procedimientos contra estructuras y puntos de venta de drogas, junto con el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos vinculados a esas actividades.

El Gobierno provincial sostiene que la pelea contra el microtráfico y busca desarticular los puntos de venta, recuperar espacios para los vecinos y cortar el vínculo con la comercialización de estupefacientes y otras expresiones de delito.