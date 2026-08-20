​Conocé todos los requisitos para poder acceder al Régimen especial de refinanciación de deudas ​

Luego de que el gobernador Rolando Figueroa presentara un programa de alivio para las familias neuquinas, que permitirá cancelar deudas a través de crédito blando con tasa subsidiada fija o UVA, el gobierno avanzó con el decreto por el cual la Provincia invita a bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales a adherirse al Régimen especial de Refinanciación.

El ministro Guillermo Koenig brindó detalles tras el anuncio del gobernador Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este martes un novedoso programa destinado a rescatar a las familias neuquinas endeudadas. La iniciativa apunta a asistir a las economías familiares que, pese a tener intención de cancelar sus compromisos, no logran salir de la morosidad debido a las tasas y los intereses que se volvieron impagables. Y ya firmó el decreto por el cual contempla incentivos impositivos para que bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales se sumen de manera voluntaria al esquema.

En este sentido el gobernador Figueroa sostuvo: “Nosotros ordenamos la cuenta del Estado. Ahora quiero que ayudemos también a ordenar la cuenta de la familia neuquina”, aseguró durante el anuncio del régimen especial que la provincia ideó para rescatar a las familias endeudadas. Y agregó: “Hay una idea con la que no estoy de acuerdo, que ordenar las cuentas y acompañar a la gente son cosas que se contradicen. Yo pienso exactamente al revés, nosotros ordenamos para redistribuir. El equilibrio fiscal no es un trofeo para mostrar en una planilla, es lo que nos permite estar presentes cuando a un neuquino se le complica”.

El mandatario provincial fue contundente al afirmar: “Queremos un Estado ordenado y eficiente, pero también presente cuando hace falta. Las dos cosas juntas. Ese es el Estado que estamos construyendo en Neuquén”.

Por su parte el ministro de Economía, Industria y Producción, Guillermo Koenig, explicó los alcances de la medida para las personas que busquen refinanciar sus deudas y las ventajas para aquellos bancos que se voluntariamente deseen adherirse a la medida y así puedan ofrecer este plan de rescate a sus clientes.

Koenig indicó que el decreto recientemente firmado responde a un diagnóstico claro sobre la situación financiera de las familias de la provincia. “Esto es una decisión del gobierno de la provincia ante la situación de sobreendeudamiento de las familias neuquinas, el aumento de la morosidad y el uso creciente del crédito en condiciones con tasas elevadas”, señaló.

El funcionario vinculó el ordenamiento fiscal con la posibilidad de asistir a los vecinos endeudados. “Frente a esa situación, no solamente nos ocupamos de ordenar las cuentas del Estado, sino que nos ocupamos en redistribuir. Se lanzó este decreto, que básicamente invita a las sociedades bancarias a adherirse a este régimen”, indicó.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El ministro detalló que el régimen tiene requisitos específicos para las personas que buscan refinanciar sus deudas. “Este régimen está orientado a las personas humanas, no entra en las sociedades. Tienen que tener domicilio real en Neuquén por lo menos hace 6 meses y, al 30 de junio de 2026 -que es la última comunicación del Banco Central-, tener una calificación crediticia de dos para arriba: dos, tres, cuatro o cinco”, precisó. El ministro aclaró además que quedan excluidos de la línea los créditos hipotecarios y prendarios.

Respecto de las condiciones financieras, el decreto fija un tope a las tasas de interés. “Le fijamos ciertas condiciones de interés: una tasa máxima del 35 por ciento fija o una tasa variable. El cliente puede elegir entre dos opciones: una tasa fija del 35 por ciento o una tasa variable compuesta de UVA (tiene en cuenta la inflación) más un 5 por ciento”, expresó Koenig.

Agregó que: “No nos metimos en el tema de montos, porque le quisimos dar libertad a los bancos tanto en plazos como en montos. Sí pusimos como plazo mínimo 24 meses; el máximo se tiene que definir entre el cliente y el banco, de acuerdo a la deuda”.

Como referencia, el ministro mencionó las condiciones que ya aplica el Banco Provincia del Neuquén (BPN): una línea de hasta 50 millones de pesos con un plazo de hasta 36 meses, aunque aclaró que cada entidad podrá definir montos y plazos propios.

Quienes reúnan los requisitos deberán realizar el trámite directamente en su entidad bancaria. “Bajo este régimen, las personas que tienen estas situaciones se pueden acercar a su entidad bancaria a solicitar ser incluidos dentro de ese régimen”, indicó Koenig.

Cómo pueden adherirse las entidades bancarias

El programa contempla incentivos impositivos para que bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales se sumen de manera voluntaria al esquema. “A las entidades bancarias, crediticias y billeteras virtuales que se adhieran a este régimen que, por supuesto es voluntario, no las podemos obligar, les vamos a hacer una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos del 50 por ciento en lo que está referido a estas operaciones”, detalló el ministro. Además, precisó que “estas operaciones van a estar exentas de sellos”, tal como lo establece el decreto.

En cuanto a los plazos de implementación, Koenig adelantó que el Banco Provincia del Neuquén sería el primero en poner en marcha el régimen. “Probablemente a fines de la semana que viene ya vamos a tener este régimen implementado. Los demás bancos, primero se tienen que adherir y después tienen que poder implementarlo dentro de su sistema, algo que les va a llevar unos días”, explicó.

El funcionario remarcó que el objetivo es lograr una adhesión amplia del sistema financiero. “Vamos a buscar que todas las entidades se adhieran. Invitamos a las entidades privadas y a los bancos nacionales, por ejemplo, el Banco Nación y el Banco Hipotecario, a que nos acompañen en esto, porque creemos que es una solución para las familias que están endeudadas, que no tienen posibilidad de salir y se sienten angustiadas porque no pueden pagar el crédito”, sostuvo.

Por último, Koenig destacó que el nuevo esquema podría tener un impacto positivo a mediano plazo en la situación crediticia de los beneficiarios. “Lo que también va a hacer este régimen es que, con el tiempo, a la persona que ingresa se le va a modificar su calificación crediticia. Va a salir de los números donde los bancos no le prestan”, concluyó el ministro, al remarcar que el decreto es “el primer paso” para dar una solución a las familias endeudadas de la provincia.