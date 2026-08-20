​Cultivar alimentos: comenzó la inscripción al Plan de Plantines del Proda ​

El programa abrió la inscripción para huertas urbanas, escuelas, municipios y organizaciones de toda la provincia. Los participantes seleccionados recibirán semillas, sustrato y bandejas de germinación para producir plantines hortícolas durante la temporada primavera-verano.

El Programa de Desarrollo Agroalimentario (Proda) puso en marcha el Plan Provincial de Plantines Hortícolas 2026 y abrió una nueva convocatoria destinada a huertas urbanas, municipios, escuelas, instituciones y organizaciones locales de toda la provincia. La iniciativa busca ampliar la producción agroecológica y facilitar el acceso a los recursos necesarios para que más familias y comunidades puedan producir sus propios alimentos.

La propuesta, impulsada por el Gobierno provincial a través del Proda, dependiente de la subsecretaría de Producción, prevé la entrega de un kit productivo a cada participante seleccionado. El aporte incluye sustrato, bandejas de germinación y semillas de 14 especies hortícolas de primavera-verano, además del acompañamiento técnico y las capacitaciones necesarias para desarrollar el ciclo productivo.

“Venimos de una participación muy fuerte el año pasado cuando alrededor de 5 mil familias neuquinas se sumaron al plan para producir plantines y queremos repetir la experiencia esta temporada, incluso alentar a que más gente se sume de esta manera a producir sus propios alimentos” afirmó Aldo González, director del programa Proda.

A través de esta iniciativa, el Proda continúa fortaleciendo una red de producción que se extiende en distintas localidades mediante el trabajo conjunto con municipios, instituciones y organizaciones sociales. El objetivo es asegurar el acceso a plantines agroecológicos de calidad para iniciar la temporada primavera-verano, promover una alimentación saludable y generar nuevas oportunidades de participación comunitaria y desarrollo agroalimentario.

La convocatoria también contempla las huertas protegidas, terapéuticas y educativas que el programa desarrolla junto con distintas áreas del Estado provincial. De esta manera, escuelas, hospitales, centros de salud y unidades penitenciarias que ya cuentan con experiencias productivas podrán incorporarse al plan y sumarse a las unidades hortícolas que el Proda impulsa junto a municipios y organizaciones locales.

“El año pasado fue muy significativa la participación del sector educativo, a través del programa “Escuelas Con-Ciencia Ambiental” del área de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, con quienes venimos trabajando en la promoción de diferentes dispositivos socioproductivos y seguramente este año se volverán a sumar muchas escuelas provinciales”, aseguró González.

La articulación permitirá que establecimientos de diferentes niveles y modalidades, entre ellos escuelas primarias, agrotécnicas, albergues estudiantiles y centros de formación profesional, incorporen la huerta como un recurso pedagógico transversal y fortalezcan el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad.

Cómo funciona el plan

El Plan Provincial de Producción de Plantines Hortícolas se desarrolla a partir de la articulación entre el Proda y los espacios productivos que cuentan con infraestructura bajo cubierta, como invernaderos o microtúneles. Una vez seleccionados, los participantes reciben los insumos necesarios para producir sus propios plantines agroecológicos y garantizar este recurso para el comienzo de la temporada productiva.

A cambio, quienes se incorporen deberán realizar la producción bajo técnicas agroecológicas, designar un referente responsable y destinar los plantines al uso familiar, comunitario y/o pedagógico, sin fines de comercialización. El programa, por su parte, brindará asistencia técnica y capacitaciones durante el proceso.

Los destinos de la producción son diversos: desde el autoconsumo y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria hasta el abastecimiento de comedores comunitarios, el desarrollo de huertas terapéuticas y la puesta en marcha de proyectos educativos que vinculan la producción de alimentos con diferentes contenidos curriculares.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. El formulario de adhesión está disponible en www.proda.gob.ar. También puede solicitarse por correo electrónico a [email protected] o a través de las redes sociales del programa.