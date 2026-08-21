​Crédito Fiscal 2026 en Neuquén: las empresas podrán recuperar hasta el 20% de sus inversiones ​

El Gobierno provincial puso en marcha el programa, que cuenta con un cupo de $3.000 millones. La primera etapa de presentación de proyectos estará abierta hasta el 30 de septiembre.

Las empresas que adhieran a este programa recibirán hasta el 20 por ciento del monto invertido para cancelar impuestos provinciales.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Centro PyME-ADENEU -organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria-, puso a disposición de las empresas el Programa de Crédito Fiscal para Inversiones 2026.

Se trata de una herramienta clave de incentivo y alivio fiscal destinada a firmas que adquieran bienes de capital, modernicen procesos o ejecuten obras de infraestructura en el territorio neuquino.

El programa permite a las empresas acceder a un bono de crédito fiscal de hasta el 20 por ciento del monto invertido (neto de IVA), aplicable directamente a la cancelación de tributos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario), hasta el 2030.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig destacó que “la gestión de un Estado ordenado y eficiente, que impulsa el gobernador Rolando Figueroa, nos permite implementar estas políticas públicas que permitan incentivar la inversión privada”.

Koenig señaló también que “el programa de Crédito Fiscal para Inversiones se suma a una batería de instrumentos que buscan atraer las inversiones a la provincia, como el programa Neuquén Invierta y todo el plan de infraestructura que estamos llevando adelante”.

La edición 2026 del Programa de Crédito Fiscal para Inversiones cuenta con un cupo presupuestario total de 3.000 millones de pesos y abarca inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Para esta convocatoria, se establecieron topes de beneficio. Para pymes hasta 25 millones de pesos; grandes empresas hasta 30 millones de pesos; y para conjunto económico un tope máximo de hasta 60 millones de pesos.

Continuidad del programa

Este es el tercer año consecutivo que la actual gestión de gobierno implementa el programa. En 2025, más de 260 empresas accedieron a los beneficios del programa de Crédito Fiscal por el total del cupo, de 3.000 millones de pesos.

Los datos procesados por el Centro PyME-ADENEU indican que las empresas beneficiarias realizaron inversiones en Neuquén, superiores a los 108 mil millones de pesos.

¿En qué invierten las empresas? Flota pesada y equipamiento vinculado (carretones, remolques, bateas, etc.); equipamiento específico vinculado a la actividad de la empresa; flota liviana; maquinaria pesada; obras civiles y/o de infraestructura; equipamiento informático y mobiliario, entre otros.

Incentivo al compre local

En línea con la política de fortalecimiento del entramado productivo provincial, el programa premia la contratación de proveedores locales.

Quienes realicen compras a proveedores neuquinos podrán acceder a un beneficio de hasta el 20 por ciento de la inversión.

En el caso de compras a proveedores no neuquinos obtienen solo el 5 por ciento del beneficio.

Desde el Centro PyME-ADENEU indicaron que se dará estricta prioridad a las presentaciones según el orden y fecha de ingreso de la documentación completa, por lo que se recomienda a las empresas interesadas iniciar la gestión a la brevedad.

Presentación 100% digital

La adhesión, carga de comprobantes y certificación de inversiones se efectúa de manera completamente online. La primera etapa de presentación permanecerá habilitada hasta el 30 de septiembre de 2026, o hasta agotar el cupo disponible.

En la ventanilla oficial www.adeneu.com.ar/creditofiscal se encuentran disponibles los procedimientos, la reglamentación y la guía con la documentación a presentar.

Para más información o consultas, las empresas pueden contactarse directamente con el equipo técnico a través del correo electrónico [email protected].