​Con más de 19.500 operativos, la Provincia refuerza su política de prevención en todo el territorio ​

Durante el primer semestre de 2026 se intensificaron los controles viales preventivos con un amplio despliegue territorial. El balance refleja más de 229.000 personas identificadas, 171.000 vehículos controlados y operativos específicos.

A raíz de una política provincial orientada a fortalecer la prevención del delito, la seguridad vial y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, la Policía del Neuquén desarrolló -durante el primer semestre de 2026- un intenso despliegue operativo en todo el territorio provincial. En total hubo, más de 229.000 personas identificadas, 171.000 vehículos controlados y operativos específicos.

Del balance del primer semestre de este año, surge que se concretaron 19.540 operativos generales en distintos puntos de la provincia. Como resultado de esas acciones, se identificó a 196.479 personas, se controlaron 145.938 vehículos, se secuestraron 985 vehículos, se realizaron 13 capturas y se registraron 25 paraderos.

Las tareas llevadas adelante por la dirección de Seguridad y de Tránsito, dependientes de la Superintendencia de Seguridad, también incluyeron acciones preventivas vinculadas a la presencia de animales sueltos en rutas y caminos, una problemática que representa un riesgo para la circulación. En ese sentido, se realizaron 316 operativos preventivos, durante los cuales fueron retirados o secuestrados 126 animales. Además, se concretaron 18 actuaciones administrativas, 14 órdenes operacionales y una notificación por alambrados.

Otros operativos

El Operativo “Cordillera de los Andes” permitió realizar 549 acciones preventivas, con la identificación de 5.573 personas, el control de 4.445 vehículos y el relevamiento de 123 puestos de crianceros, fortaleciendo la presencia del Estado en zonas estratégicas.

Por otra parte, el Operativo Nieve, diseñado para acompañar la temporada invernal y garantizar una circulación más segura, contempló 16 órdenes operacionales, durante las cuales se identificó a 4.913 personas, se controlaron 4.942 vehículos y se brindaron 52 asistencias a conductores y viajeros.

En cuanto a las Órdenes Operacionales Especiales, se llevaron adelante 229, que permitieron identificar a 22.171 personas, controlar 16.459 vehículos, concretar 6 capturas, registrar 10 paraderos y secuestrar 5 vehículos.

Balance general

El balance general del primer semestre refleja la magnitud del despliegue territorial realizado por las fuerzas de seguridad provinciales, consolidando una estrategia de prevención basada en la presencia permanente en el territorio, el control vial y la respuesta coordinada ante las distintas demandas de seguridad de la población.

Todas estas acciones son el resultado de las estrategias que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa, para fortalecer la seguridad no sólo a través de la compra de móviles y armas (como las pistolas Taser), sino también de la incorporación de efectivos.

Desde que entró en vigencia la Ley Provincial N 3.488, que permitió a Neuquén investigar el narcomenudeo con recursos propios (antes lo hacía la Justicia Federal), ya se retiraron de circulación más de 254 kilogramos de droga; al tiempo que 145 delincuentes fueron privados de la libertad.

Las estadísticas nacionales también respaldan estas acciones. Según el Sistema Nacional de Estadística Criminal, las estafas, defraudaciones, extorsiones, usurpaciones y usura, disminuyeron un 32,7 por ciento entre 2024 y 2025. A ello se suma una caída del 29,3 por ciento en los robos y tentativas, que pasaron de 10.491 hechos en 2024 a 7.462 durante 2025, cifras que reflejan el acierto del rumbo elegido.