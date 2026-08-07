​Inicia la licitación de una obra pluvial estratégica para prevenir inundaciones en Rincón ​

Ampliará la capacidad de drenaje, reducirá el riesgo de anegamientos y protegerá viviendas e infraestructura urbana, consolidando una política de obras estructurales para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El gobierno de la provincia lanzó el llamado a licitación para la tercera etapa de la obra de colectores pluviales para la ciudad de Rincón de los Sauces. La obra, que cuenta con un presupuesto inicial de 6.130.994.598 pesos y un plazo de ejecución de 630 días corridos, contempla la ejecución de canales, calles canal, conducciones de descarga, obras de captación y tareas complementarias, constituyendo una solución técnica adecuada y necesaria para la localidad.

Como parte del proceso licitatorio que se llevará a cabo a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, quienes tengan interés en participar deberán asistir a una visita técnica obligatoria. Será el próximo 28 de agosto, a las 12, en la Municipalidad de Rincón de los Sauces, ubicada en calle Chos Malal N°1.277.

Las ofertas se recibirán hasta el 15 de septiembre de 2026, a las 10, en la subsecretaría de Recursos Hídricos, calle Teniente Navío Eliana Krawczyk N°485, Isla 132, de la ciudad de Neuquén. Ese mismo día a las 11, en la sede de la subsecretaría, se realizará la apertura de los sobres.

Las empresas interesadas en obtener el Pliego de Bases y Condiciones podrán descargarlo de manera gratuita desde la página oficial: www.hidricosneuquen.gob.ar/publicaciones. Además, pueden dirigir sus consultas a [email protected].

A raíz de que Rincón de los Sauces presenta antecedentes de inundaciones y anegamientos recurrentes en el casco urbano como consecuencia de precipitaciones intensas, el gobernador Rolando Figueroa autorizó, a través del decreto 871/2026, el llamado a licitación pública para la contratación de esta obra.

El objetivo es ampliar y optimizar el sistema de desagües pluviales existente, a efectos de garantizar e incrementar la capacidad de evacuación de los escurrimientos provenientes de los sectores sur y centro de la localidad, disminuyendo los riesgos de daños a la infraestructura urbana y a las viviendas.

Esta iniciativa forma parte de un plan de infraestructura hídrica mucho más amplio, que lleva adelante el gobierno provincial. Entre las intervenciones más importantes se encuentra, por ejemplo, el puente sobre el arroyo Carranza que comenzó a construirse en estos días para mejorar la seguridad de quienes transitan a diario entre Rincón de los Sauces y Añelo. Además, hay diversas obras de drenaje, defensas y manejo de cauces que se desarrollan en diferentes puntos del territorio provincial cuyo objetivo es anticiparse a los efectos de las crecidas y las lluvias intensas, proteger a las comunidades y garantizar infraestructura más segura y resiliente.