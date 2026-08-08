​Policías se capacitaron para el abordaje integral de la Violencia Familiar y de Género ​

Participaron de la capacitación 64 efectivos de las Oficinas de Intervención Primaria de toda la provincia. El ministro de Seguridad asistió al cierre y señaló que “la violencia tiene muchas formas y, por eso, nuestra respuesta también debe ser integral”.

El ministro Nicolini saludó a quienes participaron del curso intensivo en Neuquén.

Con la participación de 64 efectivos policiales de las Oficinas de Intervención Primaria de la provincia, finalizó el I curso intensivo de “Abordaje Integral de Violencia Familiar y de Género”. Organizado por el departamento de Minoridad, Familia, Género y Adultos Mayores de la Policía del Neuquén, tuvo como objetivos fortalecer la formación, actualizar conocimientos y brindar herramientas para mejorar la prevención y el abordaje de situaciones de violencia familiar y de género.

Durante las jornadas se trabajó sobre distintos aspectos vinculados con la intervención policial y la articulación con organismos especializados. Entre los contenidos abordados se incluyeron la Ley 2786, el trabajo de la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, la Ley 2785, la Ley Micaela, primeros auxilios, prevención del suicidio y adicciones, y la problemática del grooming.

También se desarrollaron módulos específicos orientados a la prevención, detección y correcto proceder ante situaciones de violencia, promoviendo intervenciones profesionales y respetuosas de los derechos de las personas involucradas.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de fortalecer la capacitación del personal policial que interviene en estas situaciones y señaló que “la violencia tiene muchas formas y, por eso, nuestra respuesta también debe ser integral”.

En este sentido, remarcó: “No alcanza con actuar cuando el daño ya ocurrió. Tenemos que fortalecer la prevención, detectar las señales, intervenir a tiempo y trabajar de manera articulada con todos los organismos que forman parte de esta respuesta”.

Nicolini sostuvo que la formación permanente es una herramienta fundamental para mejorar la respuesta del Estado y destacó el rol de los efectivos que cumplen funciones de intervención primaria. “Cada vez que un efectivo llega primero a una situación de violencia, tiene una enorme responsabilidad. No solamente debe saber cómo actuar, sino también cómo escuchar, cómo acompañar y cómo proteger”, afirmó.

Uno de los aspectos destacados del curso fue el espacio destinado al intercambio de experiencias entre las participantes, quienes pudieron compartir las modalidades de trabajo implementadas en las distintas localidades donde prestan servicio, las dificultades que enfrentan cotidianamente y las estrategias desarrolladas para dar respuesta a las diferentes realidades territoriales.

Desde el Departamento de Minoridad, Familia, Género y Adultos Mayores destacaron que este intercambio permite enriquecer las prácticas, fortalecer los equipos de trabajo y construir criterios comunes de intervención en toda la provincia.

La jefa del Departamento, comisario inspector Patricia Silva, resaltó la importancia de continuar generando espacios de formación permanente para el personal policial y señaló que “capacitarse también es una forma de cuidar, porque una Policía mejor preparada puede brindar respuestas más rápidas, profesionales y humanas”.