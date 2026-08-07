​Se viene un fin de semana con nieve, viento y heladas ​

Ante estas condiciones, recomiendan informarse sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas. El uso de cadenas es obligatorio.

Las bajas temperaturas, la nieve y el viento serán los protagonistas del fin de semana dentro del ámbito de la Provincia del Neuquén.

Al ser consultado por Radio y Televisión del Neuquén (RTN), Fernando Frassetto, meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) alertó sobre un fin de semana con nieve en todo el sector cordillerano y bajas temperaturas, heladas y vientos en las regiones de la Confluencia, Limay, Vaca Muerta y parte de la región del Pehuén.

Durante la jornada del viernes y el sábado se espera viento sur en la Región Confluencia y en el centro de la provincia. En tanto, se registrarán nevadas en toda la franja cordillerana.

El viento se hará presente en el centro de la provincia, con algo de inestabilidad. Asimismo, también afectará a la Región Confluencia. En los próximos días, a medida que disminuya la intensidad de las ráfagas, se harán presentes las heladas.

Ya pensando en la próxima semana, Frassetto señaló que “se espera una disminución de las lluvias, con aumento de la temperatura y mejoras temporarias”.

En tanto, el meteorólogo prevé una segunda quincena de agosto “con precipitaciones y nevadas en el sector cordillerano”. También señaló que, a partir del fenómeno de “El Niño”, “se espera una primavera más fría y húmeda de lo habitual”.

También pensando en lo que viene, Frassetto destacó que “a partir de este mes, el viento será protagonista, lo que hará que disminuya la humedad”.

Volviendo a este fin de semana, señaló que se registrará “frío intenso con presencia de nieve y hielo”. Esto complicará la transitabilidad, siendo indispensable el uso de cadenas.

En tanto, desde la dirección provincial de Vialidad se reiteró que el uso de cadenas tanto para vehículos menores como vehículos pesados es obligatorio en toda la provincia y se recomendó postergar los viajes que no sean imprescindibles hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En caso de tener que circular por razones de fuerza mayor, se solicita hacerlo con precaución, portar ropa adecuada para bajas temperaturas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales: https://www.dpvneuquen.gov.ar y el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.

También se puede acceder al mapa interactivo elaborado por la secretaría de Emergencias y a la aplicación Neuquén Te Cuida, donde se actualiza permanentemente la información sobre rutas, alertas y operativos en toda la provincia.