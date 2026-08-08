​Bomberos realizaron un simulacro de rescate en altura en el centro de Neuquén ​

Alrededor de 60 bomberos participaron de una jornada práctica en un edificio abandonado, donde pusieron a prueba nuevos equipamientos y fortalecieron sus capacidades para intervenciones en altura.

Como parte de las acciones destinadas a fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, se realizó este sábado un simulacro de rescate en altura en un edificio abandonado ubicado en la intersección de las calles Fotheringham y Jujuy, en la ciudad de Neuquén.

La jornada práctica se desarrolló durante el curso de Manejo y Operación de Unidades Escalantes y tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos técnicos y las capacidades operativas de los bomberos para el trabajo con este tipo de equipamiento.

Alrededor de 60 bomberos participaron de las distintas maniobras, en un ejercicio que permitió recrear condiciones similares a las que pueden presentarse durante una emergencia real. Se realizaron prácticas de rescate, trabajo en altura, desplazamiento de personal y utilización de los recursos destinados a este tipo de intervenciones.

Durante el simulacro se pusieron a prueba los nuevos equipamientos incorporados en mayo, entre ellos la moderna hidroescalera de 32 metros de altura, que amplía la capacidad de respuesta para realizar rescates y tareas operativas en edificios de varios pisos.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario incorporó esta unidad en mayo de 2026, con motivo del 45° aniversario del cuartel, junto con otro vehículo cisterna de gran capacidad. La hidroescalera constituye una herramienta fundamental para intervenciones que requieren alcanzar grandes alturas y mejorar las condiciones de seguridad durante las tareas de rescate.

Del ejercicio participaron Bomberos Voluntarios de Centenario, el Departamento Bomberos de la Policía de la Provincia del Neuquén y una dotación de bomberos proveniente de la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo el intercambio de experiencias y el trabajo articulado entre los distintos cuerpos.

Durante el entrenamiento, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se hizo presente en el lugar y presenció el desarrollo de las prácticas, donde los equipos pusieron a prueba los nuevos equipamientos y realizaron distintas maniobras de rescate.

La actividad permitió evaluar protocolos de actuación, tiempos de respuesta, coordinación, comunicación y procedimientos de rescate, aspectos fundamentales para garantizar intervenciones seguras y eficaces ante situaciones reales.

La incorporación de nuevos recursos y tecnología, acompañada por la capacitación y el entrenamiento permanente, permite ampliar las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos y mejorar la respuesta ante incendios, rescates en altura y emergencias de gran complejidad.