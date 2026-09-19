​Con el empuje del público neuquino, Argentina se adelantó en la serie ​

En el inicio del cruce correspondiente al Grupo Mundial I, el equipo que capitanea Javier Frana se valió del aliento de los neuquinos para ganar los dos partidos del sábado. La serie continúa mañana, en el Ruca Che, a partir de las 11, con el partido de dobles.

Ante un Ruca Che que mostró un gran marco de público, Argentina ganó los dos singles de la primera jornada y se adelantó en la serie ante Turquía. La misma es válida por el Grupo Mundial I de la edición 2026 de la Copa Davis. Argentina gana 2 a 0 y mañana domingo intentará sellar la clasificación a los Qualifiers 2027.

En el primer turno, Francisco Cerúndolo le ganó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel, tras una hora y catorce minutos de partido. El primer set lució un dominio total del argentino, quien aprovechó el acompañamiento del público para hacerle sentir la presión al jugador turco. Sin embargo, Erel lució muy mejorado en el segundo set y dio pelea, pero finalmente Cerúndolo logró cerrar muy bien el partido y así le dio el primer punto a Argentina.

El segundo punto llegó de la mano de Thiago Tirante, quien en un entretenido partido le ganó 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya, tras una hora y dieciséis minutos de juego. De esta manera, selló el 2-0 favorable a la Selección Argentina que capitanea Javier Frana.

La serie continuará mañana domingo a partir de las 11, con el choque de dobles. Por el lado de Argentina estarán Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Turquía estará representada por Arda Azkara y por Tuncay Duran. Para Argentina serán partidos muy especiales, ya que en caso de vencer, será el triunfo número 100 de nuestro país en historia de la Copa Davis.

Cabe destacar que el cruce entre Argentina y Turquía es a mejor de tres partidos, pero el cuarto partido se disputa sea cual sea el resultado del dobles. En principio, el primer single del domingo lo protagonizarán Francisco Cerúndolo y Mert Alkaya. Cabe destacar que los capitanes pueden cambiar de jugadores para los singles del domingo.

Con los partidos de hoy, Neuquén se convirtió en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia.

Mañana, las puertas del Ruca Che se abrirán a las 9.30 de la mañana, y el acceso del público al estadio está previsto para las 10.

La serie es organizada por la Asociación Argentina de Tenis junto con el Gobierno provincial y la municipalidad de Neuquén, consolidando a la provincia como sede de grandes acontecimientos deportivos y proyectándola a nivel nacional e internacional.