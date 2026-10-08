​Comenzó la novena edición del concurso Ciudad Zapallo ​

Con la capacitación y entrega de semillas de las variedades que compiten este año, quedó inaugurada una nueva edición del reconocido certamen.

Este miércoles, se dio inicio a la novena edición del concurso de agricultura urbana, Ciudad Zapallo, que desde 2018 estimula a la producción de cucurbitáceas bajo estándares agroecológicos. Se trata de una actividad organizada por el programa PRODA de la subsecretaría de Producción de la provincia.

Desde su implementación, cada comienzo de temporada de primavera-verano se lanza la convocatoria junto a una serie de capacitaciones iniciales que tienen lugar en las localidades que se suman a la propuesta.

En este sentido, un número importante de vecinos y vecinas se acercaron a la capacitación técnica inicial que el programa ofrece cada temporada, para garantizar los cuidados mínimos y llevar exitosamente el ciclo de cultivo del zapallo.

El titular del programa PRODA, Aldo González sostuvo que “el concurso, lejos de ser una mera competencia, es una excusa para convocar a producir agroalimentos. Es abierto a toda la comunidad y se puede participar en forma individual o grupal, representando a alguna institución u organización civil”.

Además de brindar conocimientos básicos, y una cartilla didáctica que sintetiza los aspectos centrales de la siembra y técnicas de cultivo del zapallo, se hizo entrega de las semillas de las variedades que entran en la competencia. Incorporando en esta edición un tipo de zapallo que dará lugar a la novedosa categoría de “zapallo por metro”.

Desde la organización del concurso se aclaró que las personas que quieran participar con semillas propias también pueden hacerlo.

El lanzamiento tuvo lugar en la Escuela 125 de la ciudad Neuquén. Tras el encuentro, quedó constituido el grupo de participantes de las ciudades de Centenario, Neuquén, Plottier y Senillosa, quienes seguirán en contacto a través de WhatsApp. Modalidad que permite el intercambio de experiencias y garantiza el seguimiento técnico.

Desde la siembra hasta la cosecha, las familias productoras interactúan durante todo el proceso a través del grupo de mensajería, con el acompañamiento técnico del programa. En el día a día, se comparten detalles de las experiencias, dudas, consultas, y conocimientos de forma horizontal y colaborativa

“Muchas de las familias que concursan aprovechan la experiencia y siembran otras variedades de hortalizas, armando huertas urbanas en sus casas”, agregó González.

Ciudad Zapallo en las localidades neuquinas

Cabe recordar que el cultivo del zapallo demanda una geografía libre de heladas durante todo su ciclo productivo, lo cual representa una dificultad para repetir el concurso en las zonas cordilleranas.

Teniendo en cuenta este condicionamiento climático, y junto a las áreas de producción de las comunas que solicitan llevar el concurso a su localidad, a partir de la semana próxima está prevista una serie de lanzamientos similares en diferentes puntos de la provincia.

Según el cronograma planificado las capacitaciones y reparto de semillas que tendrán lugar el martes y miércoles de la semana próxima son las siguientes:

Junto a la Municipalidad de Mariano Moreno, y constituyéndose como sede del lanzamiento a nivel provincial, se realizará la convocatoria a vecinos y vecinas que quieran sumarse, el martes 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Salón del Balneario Municipal.

Por la tarde, se llevará adelante una actividad similar en Loncopué. La cita está pautada a las 16, en Punto Digital (Ex BPN) en la intersección de las calles Esteban Salvador y Teniente La Ruffa.

El miércoles 14 de octubre, el equipo técnico del programa, se trasladará a El Cholar, la capacitación será en el Salón de Cultura a partir de las 9:30 h.

Y como último punto, Chos Malal recibirá a los participantes del Ciudad Zapallo local a partir de las 14 h, en el Quincho del Camping Municipal, dando cierre así a una primera recorrida.

Otra visita y lanzamiento que está en carpeta, corresponde a localidad de Añelo, para el jueves 22 del corriente a las 17 en el Museo del Desierto Patagónico.

Desde 2018 el PRODA invita a la comunidad en general a sumarse al concurso Ciudad Zapallo, para que más personas de distintas localidades provinciales puedan cultivar en sus casas, jardines, incluso en espacios comunitarios y organizaciones sociales, diversas variedades de zapallos y producir alimentos de manera agroecológica.

Los premios serán para los primeros, segundos y terceros zapallos más pesados de cada una de las categorías concursantes, entre las que se pueden contar el zapallo Gris Plomo, Calabaza Gigante Atlántica que puede sobrepasar los 100 kilos y aquellos ejemplares producidos a partir de semillas propias o libres.

Por otra parte, este año el certamen suma como novedad, un tipo de zapallo trepador llamado Tromboncino o zapallo trompeta, que crece adoptando una forma alargada y que puede cultivarse en estructuras similares a los tradicionales parrales. Para esta variedad, se pondrá en juego la categoría de “zapallo por metro”, es decir se tendrá en cuenta el largo y no el peso de cada ejemplar.

La producción de zapallos se ha convertido en un eje estratégico del programa PRODA, que en forma constante motiva su implementación en las diferentes huertas urbanas, en huertas domiciliarias y en distintas ciudades de la provincia, ya que se trata de un tipo de cultivo que se adapta a las condiciones climáticas de una buena parte del mapa provincial y brinda óptimos resultados agroalimentarios.