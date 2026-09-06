​Allanaron una boca de expendio y secuestraron cocaína, marihuana y dinero ​

El procedimiento se realizó en el barrio El Chacay luego de una investigación iniciada a partir de denuncias recibidas por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Dos personas fueron detenidas y se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, una balanza y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía de Neuquén realizó un allanamiento en el barrio El Chacay de Plottier, donde funcionaría una boca de expendio de sustancias estupefacientes. Esta tarea forma parte de las acciones que realiza Gobierno neuquino para combatir el narcomenudeo y avanzar contra las organizaciones que comercializan drogas en los barrios.

La investigación se inició a partir de denuncias recibidas a través de Narcoweb y remitidas por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Durante aproximadamente un mes, efectivos de la División Antinarcomenudeo realizaron tareas de investigación que permitieron identificar el domicilio y a una de las personas que estaría vinculada con la actividad ilícita. Con estos elementos, se solicitó una orden judicial de allanamiento.

El operativo se concretó el 3 de septiembre y permitió detener a dos personas. Además, los efectivos secuestraron 25,94 gramos de clorhidrato de cocaína y 24 gramos de cannabis sativa, junto con 272 mil pesos en efectivo, un teléfono celular, una balanza, recortes, anotaciones y una munición calibre 38.

El procedimiento forma parte del trabajo sostenido que desarrolla la Policía del Neuquén, a través de sus áreas especializadas, para desarticular los puntos de venta de drogas y evitar que estas actividades se instalen en los barrios. La estrategia apunta a fortalecer la investigación y la presencia territorial para dar respuesta a las denuncias de los vecinos y avanzar contra quienes lucran con la comercialización de estupefacientes.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Antinarcóticos, con la participación de ocho policías y dos camionetas identificables. La causa se encuentra bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad por presunta infracción a la ley 23737.