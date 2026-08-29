​Alerta amarilla por lluvias y nevadas: qué zonas de Neuquén están alcanzadas ​

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintos sectores de la cordillera neuquina. Se recomienda consultar la información oficial antes de emprender el viaje y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de las rutas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por lluvias y nevadas para distintos sectores de la cordillera neuquina. El aviso alcanza durante hoy y mañana domingo a la cordillera de Huiliches, Lácar y sur de Aluminé.

En estas áreas se esperan lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre20 y 40 milímetros durante todo el período de alerta,pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Además, se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de nieve de entre 15 y 40 centímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve o de lluvia.

Por otra parte, durante hoy rige una alerta amarilla por lluvias para la zona de Chos Malal, Loncopué, departamento Minas, Picunches y Ñorquín.

En estos sectores también se esperan lluvias persistentes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros, pudiendo superar esos valores de manera local.

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas previstas, desde la dirección provincial de Defensa Civil de la secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo se recomienda extremar las precauciones al transitar por rutas y caminos cordilleranos, conducir a velocidad precautoria y verificar las condiciones de transitabilidad antes de iniciar un viaje.

Para consultar el estado actualizado de las rutas provinciales, se recomienda consultar la web oficial de la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.