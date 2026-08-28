​Provincia licita la compra de maquinaria pesada para fortalecer la infraestructura hídrica ​

La inversión permitirá incorporar equipamiento de última generación destinado a obras, mantenimiento y respuesta operativa en toda la provincia. La apertura de ofertas se realizará el 17 de septiembre.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, llamó a Licitación Pública Nº 6/2026 para la adquisición de maquinaria vial y vehículos pesados que fortalecerán la capacidad operativa del organismo en la ejecución de obras y el mantenimiento de la infraestructura hídrica provincial.

La convocatoria comprende la compra de cargadoras frontales, excavadoras hidráulicas, retroexcavadoras, camiones tipo tractor, carretones semirremolques y semirremolques tipo batea con vuelco trasero telescópico, todos nuevos, sin uso y de última serie de fabricación.

El equipamiento estará destinado a la subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, y permitirá mejorar la capacidad de respuesta para el desarrollo de obras hidráulicas, el mantenimiento de cauces e infraestructura y las intervenciones que requieren maquinaria especializada en distintos puntos del territorio provincial.

La apertura de ofertas se realizará el jueves 17 de septiembre de 2026 a las 10, en la sede de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ubicada en Teniente de Navío Eliana Krawczyk Nº 485, Isla 132, ciudad de Neuquén.

Las propuestas deberán presentarse a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CO.DI.NEU.), mientras que los pliegos podrán consultarse y descargarse en ese mismo sistema.

Las consultas administrativas podrán realizarse ante la Dirección de Compras y Contrataciones Ley 2613 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en la sede de Isla 132, al teléfono 0299-4495985 (interno 8331) o por correo electrónico a [email protected].

Con esta incorporación de maquinaria, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo el equipamiento estratégico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos para optimizar la ejecución de obras, el mantenimiento de la infraestructura hídrica y la capacidad de respuesta ante distintas contingencias en todo el territorio neuquino.