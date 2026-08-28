​La Policía del Neuquén ya cuenta con 45 Oficinas de Intervención Primaria ​

Se inauguró una nueva oficina en la Comisaría 30° de Andacollo, fortaleciendo la atención especializada frente a situaciones de violencia.

La Policía del Neuquén inauguró una nueva Oficina de Intervención Primaria en Situaciones de Género en la Comisaría 30° de Andacollo, dependiente de la dirección Seguridad Altos de Neuquén. Con esta incorporación, ya son 45 las oficinas que se encuentran en funcionamiento en distintos puntos de la provincia, mientras que otras cuatro se encuentran próximas a inaugurarse, ampliando la red provincial de atención y acompañamiento.

Del acto participaron el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, junto a integrantes de su gabinete, además de autoridades policiales y representantes de la comunidad.

Estos espacios fortalecen la presencia institucional y permiten que quienes atraviesan situaciones de violencia familiar o de género puedan acceder a una atención más cercana, especializada y adecuada, en un ámbito preparado para acompañar y orientar desde el primer momento.

Las Oficinas de Intervención Primaria en Situaciones de Género funcionan dentro de las comisarías y tienen como principales objetivos brindar contención, asesoramiento, orientación y recepción de denuncias, además de facilitar el acceso a las distintas herramientas de protección disponibles.

El personal que desempeña funciones en estos espacios recibe capacitación específica para intervenir en situaciones contempladas por la Ley Provincial 2785, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar, y la Ley Provincial 2786, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Entre sus funciones también se encuentra la gestión y el seguimiento de medidas de protección y dispositivos de seguridad, como botones antipánico, sistemas duales y herramientas de georreferenciación, de acuerdo con las características y necesidades de cada situación.

Además, las oficinas incorporan progresivamente espacios adaptados para brindar una atención integral, con recursos que permiten generar un entorno más adecuado para quienes concurren junto a sus hijos e hijas. En algunos casos, cuentan con áreas de juego y kits maternales, entre otros elementos de asistencia.

La apertura de esta nueva oficina en Andacollo forma parte de una política de fortalecimiento de las capacidades de intervención y descentralización de los servicios de atención, con el objetivo de acercar las herramientas de protección y acompañamiento a cada localidad de la provincia.