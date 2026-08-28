​La Dirección Seguridad Alto Neuquén cumplió 120 años ​

El acto se realizó en Chos Malal y reunió a autoridades provinciales, municipales y policiales de toda la región. Durante la ceremonia se reconoció la trayectoria del personal y de quienes estuvieron al frente de la Dirección a lo largo de su historia.

La Policía del Neuquén conmemoró el 120° aniversario de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, en una ceremonia realizada en la ciudad de Chos Malal, que reunió a autoridades provinciales, intendentes y representantes de distintas localidades del norte neuquino, junto a integrantes de la fuerza policial.

Del acto participó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín; el superintendente de Seguridad, comisario general Néstor Castillo; y el director de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, comisario mayor Daniel Marcelo Riba y el director de Asuntos Internos,comisario general Manuel Parada.

Nicolini destacó que la provincia atraviesa una etapa de transformación en materia de seguridad, con una política que busca fortalecer a la Policía y, al mismo tiempo, atender las particularidades de cada territorio.“Hoy estamos viviendo una etapa de transformación para la seguridad de nuestra provincia. Una etapa en la que estamos fortaleciendo a nuestra Policía con más capacitación, equipamiento, tecnología e infraestructura, pero también con una mirada cada vez más cercana a las particularidades de cada región”, señaló.

El ministro remarcó además la importancia de que las políticas públicas de seguridad se construyan junto a quienes conocen las realidades de cada localidad y región.

“Porque no hay seguridad posible si las políticas públicas se diseñan de espaldas al territorio.”

En este sentido, señaló que la presencia de intendentes, representantes de las comunidades y autoridades policiales del norte neuquino permite fortalecer una política de seguridad que contemple las características, necesidades y desafíos propios de cada lugar.

En la jornada se entregaron reconocimientos a la trayectoria, como una manera de poner en valor a quienes dedicaron años de servicio a la Policía y a la comunidad, y de reconocer el legado de las distintas generaciones que integraron la Dirección.

A 120 años de su creación, la Dirección Seguridad Alto Neuquén representa una parte fundamental de la historia de la Policía del Neuquén y reafirma su compromiso con la comunidad, acompañando a los vecinos y garantizando una respuesta cercana y efectiva en cada localidad del norte provincial.

También participaron el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, el secretario de Interior, Gustavo Coatz; el delegado de la Región Alto Neuquén, Néstor Fuentes; integrantes del Consejo Asesor Superior de la Policía; intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región; oficiales superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos, personal policial e invitados especiales.