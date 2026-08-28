​Servicio afectado por fisura de una cañería de distribución de agua potable ​

Las cuadrillas del organismo están comenzando con la reparación, que se estima en horas de la tarde esté finalizada. Se solicita a los vecinos extremar el cuidado del agua hasta tanto no se culmine con las tareas

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa que se detectó una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la zona de avenida Mosconi, sobre calle Planas entre Chaneton e intendente Mango de la ciudad de Neuquén.

En este momento personal operativo se encuentra por comenzar con reparación de la misma, para lo cual fue necesario paralizar el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay y manipular válvulas que puedan generar que la cañería quede sin agua para llevar a cabo la reparación.

Es por esta razón que los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay tendrán el suministro afectado hasta tanto culmine la reparación que se estima será en horas de la tarde.

Se solicita a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo. Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 0800-2224827 o al bot: 2994 52-3084 las 24 horas.