YPF confirmó un aumento del 1% en los precios de los combustibles en todo el país

YPF aumentó 1% promedio los precios de naftas y gasoil en todo el país. La empresa mantendrá el sistema de micropricing según cada zona y demanda.

YPF confirmó este viernes un aumento promedio del 1% en los precios de sus combustibles en todo el país, tanto para las naftas como para el gasoil. La actualización se produce después de las subas aplicadas por Shell, Axion y Puma y en un contexto de fuerte movimiento en el precio internacional del petróleo.

La petrolera explicó que continuará utilizando su sistema de micropricing, que permite realizar ajustes diferentes según variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las características de cada zona geográfica.

El último incremento generalizado de YPF había sido aplicado el 14 de mayo.

Cuánto aumentaron los combustibles de YPF

Como referencia, en la Ciudad de Buenos Aires los nuevos valores promedio quedaron de la siguiente manera:

– Nafta Súper: pasó de $2.059 a $2.079 por litro.

– Infinia: pasó de $2.275 a $2.297.

– D500: pasó de $2.155 a $2.176.

– Infinia Diesel: pasó de $2.345 a $2.368.

Los valores pueden presentar diferencias según la estación de servicio y la zona, justamente por el esquema de micropricing implementado por la compañía.

El impacto del precio internacional del petróleo

La decisión de YPF se conoce en medio de una nueva escalada del precio internacional del crudo. Según informó la empresa, la actualización forma parte del esquema de “buffer” o amortiguación de precios que aplica desde abril para evitar trasladar de manera inmediata toda la volatilidad internacional al mercado local.

El presidente de YPF, Horacio Marín, había señalado que si el barril de petróleo se mantiene alrededor de los USD 100, los precios de los combustibles deberán acompañar esa evolución.

En los últimos días, Shell, Axion y Puma ya habían aplicado aumentos de entre 2% y 5%, según los valores relevados en estaciones de servicio.

YPF concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles, por lo que sus movimientos tienen un impacto directo sobre los precios que enfrentan los consumidores en los surtidores de todo el país.

La empresa señaló que el sistema de ajustes diferenciados continuará vigente para adaptar los precios a las condiciones particulares de cada mercado.