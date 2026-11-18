Solo el 1,15% de los argentinos dona sangre, lejos del 3% al 5% recomendado. Advierten sobre la necesidad de sumar voluntarios para garantizar las reservas.

La donación de sangre en Argentina se encuentra muy por debajo de los niveles recomendados para garantizar las reservas de los centros de salud. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, apenas el 1,15% de la población dona sangre, mientras que los parámetros considerados adecuados se ubican entre el 3% y el 5%.

La situación genera preocupación entre los especialistas, que advierten sobre la necesidad de aumentar la cantidad de donantes voluntarios y habituales para responder a la demanda de transfusiones. La sangre es un recurso indispensable para numerosos tratamientos y no puede fabricarse artificialmente.

Además, una sola donación puede beneficiar hasta a cuatro personas, ya que permite separar sus componentes y utilizarlos según las necesidades de cada paciente: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados.

Quiénes necesitan transfusiones de sangre

La necesidad de contar con reservas disponibles no se limita a las urgencias. Pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas y enfermedades hematológicas pueden requerir transfusiones durante distintas etapas de su atención.

Entre quienes pueden necesitar sangre se encuentran personas con leucemia, linfoma y mieloma múltiple, pacientes sometidos a cirugías cardíacas o trasplantes de médula ósea y adultos mayores que sufren fracturas de cadera. También es un recurso fundamental para atender accidentes y otras emergencias médicas.

Desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires remarcan que las donaciones deben mantenerse durante todo el año porque la sangre tiene un período limitado de conservación y las reservas necesitan renovarse constantemente.

«La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la requiere», explicó Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del establecimiento.

La especialista también expuso la diferencia entre la cantidad de personas que se acercan a donar y las necesidades del hospital. «En el Hospital de Clínicas el promedio de donantes es de 20 o 25 por día y se necesitan entre 40 y 45», detalló.

Cómo es el procedimiento para donar sangre

El proceso de donación dura aproximadamente 45 minutos y comienza con la presentación del DNI y el registro de los datos personales. Luego, el equipo de salud realiza una entrevista médica y controles básicos, como la temperatura y la presión arterial.

También se efectúa una evaluación para determinar el grupo sanguíneo. Una vez completados esos pasos, se extraen alrededor de 450 mililitros de sangre.

Para concurrir en buenas condiciones, se recomienda descansar adecuadamente, desayunar y mantenerse hidratado. Después de la extracción, es importante tomar líquidos, evitar esfuerzos físicos intensos, no levantar peso con el brazo utilizado y abstenerse de fumar o consumir alcohol durante el período inmediato posterior.

Los centros de donación cuentan con materiales estériles y protocolos de seguridad. Además, la sangre recolectada se somete a estudios de laboratorio para detectar enfermedades transmisibles, entre ellas VIH, hepatitis y Chagas.

Quiénes pueden donar sangre y cada cuánto tiempo

En términos generales, pueden ser donantes las personas que tengan entre 18 y 65 años, gocen de buena salud y pesen más de 50 kilos.

Quienes se hayan realizado tatuajes o cirugías recientemente deben esperar seis meses antes de donar, de acuerdo con las condiciones indicadas para este procedimiento.

La frecuencia permitida también varía según el sexo:

Varones: pueden donar cada tres meses, hasta cuatro veces por año.

pueden donar cada tres meses, hasta cuatro veces por año. Mujeres: pueden donar cada cuatro meses, hasta tres veces por año.

De todas formas, antes de cada extracción se realiza una evaluación médica para determinar si la persona está en condiciones de donar.

Dónde donar sangre en el Hospital de Clínicas

El Banco de Sangre del Hospital de Clínicas de la UBA recibe donantes de lunes a sábados, de 8 a 12.30. Para realizar el procedimiento es necesario concurrir con el DNI.

Los especialistas recuerdan que también es posible colaborar difundiendo las campañas y promoviendo la donación voluntaria entre familiares, amigos y conocidos.

La diferencia entre el porcentaje actual y el nivel recomendado refleja el desafío de sostener las reservas de sangre. La incorporación de donantes habituales resulta fundamental para que los hospitales puedan contar con este recurso cuando un paciente lo necesita.