El Gobierno actualizó un 2,20% los aranceles de las prestaciones por discapacidad desde noviembre y mantuvo el adicional del 20% para la Patagonia.

Los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad aumentaron un 2,20% desde noviembre, en línea con la inflación registrada durante octubre. La actualización alcanza a los servicios de atención integral en todo el país y mantiene el adicional del 20% para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

La medida fue establecida mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El incremento se aplica de manera general, sin distinción entre las distintas modalidades de atención. De esta forma, se actualizan los valores que reciben los prestadores por servicios educativos, terapéuticos, de rehabilitación, transporte y alojamiento, entre otros.

La suba se suma al ajuste del 1,90% que había sido dispuesto para octubre. El mecanismo de actualización toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuáles son los nuevos valores de las prestaciones por discapacidad

Entre los principales aranceles establecidos para noviembre se encuentran los siguientes:

Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 para categoría A; $979.967,23 para categoría B y $746.193,92 para categoría C.

$1.166.692,96 para categoría A; $979.967,23 para categoría B y $746.193,92 para categoría C. Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 para categoría A; $1.100.312,05 para categoría B y $839.377,84 para categoría C.

$1.310.557,92 para categoría A; $1.100.312,05 para categoría B y $839.377,84 para categoría C. Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 para categoría A; $1.842.808 para categoría B y $1.465.570,71 para categoría C.

$2.194.516,03 para categoría A; $1.842.808 para categoría B y $1.465.570,71 para categoría C. Estimulación temprana: $439.719,68.

$439.719,68. Apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

$801.937,24. Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

$6.229.927,66. Transporte: $953,22 por kilómetro.

$953,22 por kilómetro. Alimentación: $5.223,37.

También se modificaron los valores correspondientes a otras modalidades. La formación laboral con jornada doble quedó establecida en $1.145.104,43 para la categoría A, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó los $1.228.995,40.

En el caso de las residencias permanentes, el arancel para la categoría A se fijó en $1.429.302,41. Por su parte, el servicio de hospital de día con jornada doble pasó a $1.113.666,92.

Qué adicional se mantiene para Río Negro y Neuquén

Uno de los puntos centrales de la resolución para las provincias patagónicas es la continuidad del reconocimiento por zona desfavorable.

En cumplimiento del artículo 7° bis de la Ley 24.901, el Gobierno ratificó un adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones brindadas en la región.

El beneficio alcanza a los servicios que se desarrollan en Río Negro, Neuquén y el resto de las provincias patagónicas, donde los costos operativos y las particularidades territoriales forman parte de los criterios contemplados por la normativa.

La actualización modifica los valores de referencia del sistema de atención integral, que comprende servicios destinados a acompañar a personas con discapacidad en sus necesidades educativas, terapéuticas, de rehabilitación y de vida cotidiana.