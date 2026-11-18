La Justicia brasileña rechazó el juicio abreviado para Agostina Páez, acusada de racismo en Ipanema. La causa seguirá abierta pese a su regreso al país.

La Justicia de Brasil rechazó el pedido para resolver mediante un acuerdo judicial la causa por racismo contra Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos discriminatorios hacia tres mozos en un bar de Ipanema. La decisión, conocida este martes, fue considerada un revés para su defensa y mantiene abierto el proceso penal.

La propuesta había sido presentada por el abogado Sebastián Robles ante la Fiscalía brasileña. Buscaba evitar la continuidad del proceso a través de un acuerdo de no persecución penal, pero el Ministerio Público la declaró inadmisible.

Uno de los fundamentos centrales de la resolución fue la legislación vigente en Brasil. El tribunal tomó en cuenta la Ley 14.532, sancionada en 2023, que incorporó la injuria racial a la Ley de Racismo y estableció para este delito el carácter de imprescriptible e inafianzable.

Los argumentos para rechazar el acuerdo

La resolución también hizo referencia a los hechos que se le atribuyen a Páez durante el episodio ocurrido en Ipanema. Según el escrito, la abogada habría imitado gestos de primates con la intención de humillar a las personas afectadas.

El documento señaló además que la propia defensa reconoció que la conducta fue socialmente inadecuada. Sin embargo, la gravedad de la calificación legal y las disposiciones de la normativa brasileña fueron determinantes para descartar la posibilidad de cerrar el expediente mediante un acuerdo.

Tras conocerse la decisión, Robles buscó poner en perspectiva el alcance del rechazo y sostuvo que no representa un cambio sustancial en la situación procesal de su clienta.

“Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva”, explicó el abogado.

De esta manera, la investigación continuará y Páez todavía deberá aguardar una definición judicial sobre la acusación.

El regreso a la Argentina y la causa que sigue abierta

La abogada había permanecido alrededor de tres meses retenida en Brasil, bajo monitoreo con una tobillera electrónica por disposición de las autoridades judiciales. En abril consiguió regresar a la Argentina después de pagar una fianza de 18.500 dólares.

Su regreso no significó el cierre del expediente ni el fin de las obligaciones vinculadas con la causa. La posibilidad de un acuerdo era una de las alternativas que buscaba su defensa para evitar que el proceso avanzara, pero quedó descartada tras la resolución.

En paralelo, su entorno familiar también quedó involucrado en una investigación en Santiago del Estero. Su padre, Mariano Páez, y su pareja, María Baule, fueron detenidos por el presunto hurto de 1,5 millones de pesos en un comercio de materiales de construcción de Termas de Río Hondo.

Según la denuncia, el hombre habría tomado un fajo de dinero que una empleada dejó sobre el mostrador y se lo habría entregado a Baule antes de retirarse del local. Ambos fueron detenidos y posteriormente recuperaron la libertad.