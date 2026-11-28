El Ministerio de Salud modificó una norma vigente desde 1994 y habilitó a profesionales universitarios de otras disciplinas a asumir esa función, siempre que sus títulos e incumbencias sean compatibles con los productos y las responsabilidades del cargo.

El Gobierno nacional modificó los requisitos para ejercer la dirección técnica en establecimientos que producen, importan o comercializan productos biomédicos, y eliminó la exclusividad que hasta ahora reservaba esa función a los farmacéuticos.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1742/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario Lugones y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa entrará en vigencia el sábado 28 de noviembre y permitirá que profesionales universitarios de distintas disciplinas puedan asumir la dirección técnica, siempre que sus títulos e incumbencias sean acordes con las características y tecnologías de los productos y las responsabilidades del puesto.

El cambio reemplaza el artículo 8 de la Resolución 255/1994, que establecía la obligatoriedad de contar con un farmacéutico como director técnico para los establecimientos alcanzados, incluso en actividades vinculadas con productos cuya naturaleza no requería específicamente conocimientos farmacéuticos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la modificación y cuestionó que la exigencia se hubiera establecido mediante una resolución de 1994, sin estar contemplada en la Ley 16.463 ni en el Decreto 2505/85.

El funcionario sostuvo que la actualización adopta criterios que ya utilizan el Mercosur y la ANMAT para los productos médicos, en los que la responsabilidad técnica se vincula con la formación y las competencias profesionales relacionadas con las tecnologías involucradas.

La resolución establece, además, que cada designación deberá contar con la autorización de la autoridad de aplicación y que el director técnico podrá desempeñarse en una sola empresa. La medida se aplicará a las nuevas solicitudes de habilitación, mientras que las autorizaciones vigentes conservarán su validez.