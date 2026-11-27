La Cámara de Diputados rechazó la modificación impulsada por La Libertad Avanza para el financiamiento universitario y aprobó una alternativa que fija $11 billones. También se cayó el capítulo referido a ciencia y tecnología, donde se impuso otro texto opositor.

La oposición logró imponerse en dos votaciones clave durante el tratamiento en particular del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados: rechazó la propuesta del oficialismo para el financiamiento de las universidades nacionales y aprobó una alternativa que establece una partida de $11 billones. Además, consiguió reemplazar el capítulo referido al sistema científico y tecnológico.

El oficialismo había anunciado modificaciones en el capítulo II, que incluía el presupuesto universitario, a través de un nuevo artículo 12 que contemplaba $7,3 billones para las casas de estudio y un mecanismo de financiamiento para afrontar eventuales adecuaciones derivadas de fallos judiciales.

La propuesta de La Libertad Avanza obtuvo 121 votos a favor y 130 en contra, por lo que quedó rechazada. En cambio, el texto alternativo impulsado por Mariela Coletta, de Provincias Unidas, se aprobó con 136 votos positivos, 111 negativos y cuatro abstenciones.

La iniciativa establece un crédito de $11 billones para las universidades nacionales, con $9,7 billones destinados a personal y funcionamiento y $1,7 billones para programas que se distribuirán entre las instituciones. Además, contempla actualizaciones salariales en función de las paritarias y ajustes en los gastos de funcionamiento de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También se modificó el financiamiento de ciencia y tecnología

El segundo revés para el oficialismo se produjo con el capítulo IV del dictamen de mayoría, que comprendía los artículos 123 al 127 y fue reemplazado por una propuesta de la oposición.

El texto aprobado establece una asignación equivalente al 0,35% del valor total CIF de las importaciones, que se distribuirá entre distintos organismos del sistema científico, tecnológico y sanitario.

La distribución prevista contempla un 0,20% para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), un 0,05% para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), otro 0,05% para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el 0,05% restante para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Los recursos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Dirección General de Aduanas, con excepción de la tasa de estadística, y deberán depositarse directamente en las cuentas de los organismos beneficiarios.

El capítulo IV del oficialismo fue rechazado por 123 votos a favor y 127 en contra. La propuesta alternativa de la oposición se aprobó por 130 votos positivos, 118 negativos y dos abstenciones.

Otras modificaciones al Presupuesto

Entre los cambios anunciados por el oficialismo también se incorporaron partidas para obras en zonas de frontera. El jefe de Gabinete deberá relevar durante 2027 el estado de los puentes internacionales, pasos fronterizos, accesos, complejos de control y servicios, además de elaborar un plan de obras prioritarias con cronograma y costos, que será remitido al Congreso. Para esa tarea se asignaron $50.000 millones.

También se incrementó en $500 millones el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que pasó de $24.668 millones a $25.168 millones.

Asimismo, se incorporó una autorización para financiar obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y se modificó un artículo vinculado con la posibilidad de reasignar recursos de un fideicomiso mediante un acto administrativo fundado, con obligación de informar al Congreso dentro de los 30 días.