La decoración navideña cuesta $575.420 en 2026, un 36% más que el año pasado. Un relevamiento mostró cómo los argentinos financian sus regalos.

La decoración navideña cuesta este año $575.420, un 36% más que en 2025, mientras que casi cuatro de cada diez argentinos recurren al crédito para comprar los regalos de las fiestas. Los datos surgen de un relevamiento de Focus Market realizado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, que encuestó a 3.041 personas y comparó los precios de ocho productos típicos de Navidad.

El informe también refleja cómo los hogares organizan sus gastos en un contexto en el que muchas familias deben ajustar las compras a sus ingresos disponibles, esperar el aguinaldo o recurrir a distintas alternativas de financiación.

Al consultar cómo planifican la compra de regalos, el 36% respondió que establece un presupuesto e intenta respetarlo. Otro 36% señaló que compra de acuerdo con el dinero que tiene disponible, mientras que el 25% define cuánto quiere gastar, pero suele excederse. El 7% afirmó que utiliza financiación y después resuelve cómo afrontar los pagos.

Los porcentajes informados para esta pregunta suman 104%, una inconsistencia en los datos difundidos por la consultora que no fue aclarada en el material del relevamiento.

Cómo pagan los argentinos los regalos de Navidad

La encuesta también indagó sobre las fuentes de dinero utilizadas para afrontar las compras navideñas. El crédito aparece entre las principales alternativas: el 39% de los consultados afirmó que financia los regalos con tarjeta o crédito.

En tanto, el 38% espera cobrar el aguinaldo para realizar las compras. Otro 13% utiliza los rendimientos de cuentas remuneradas y el 10% recurre a sus ahorros.

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el comportamiento de los consumidores está relacionado con un escenario de inflación más moderada y mayor previsibilidad cambiaria. Según explicó, esa situación reduce el incentivo a adelantar las compras para evitar futuras remarcaciones y permite que las familias esperen promociones, comparen precios y aprovechen descuentos cercanos a las fiestas.

El especialista también señaló que la disponibilidad de dinero condiciona las decisiones de consumo: muchos hogares organizan sus gastos en función del momento en que cobran el salario, reciben el aguinaldo o encuentran ofertas comerciales.

Cuánto cuesta decorar la casa para Navidad en 2026

El relevamiento de ocho artículos de decoración navideña arrojó un valor total de $575.420. En 2025, la misma canasta costaba $423.953, por lo que el incremento interanual llegó al 36%.

Sin embargo, las subas no fueron iguales para todos los productos. La corona navideña de 24 por 30 centímetros encabezó el ranking de aumentos, con un incremento del 62%. En segundo lugar quedó el pesebre de nueve piezas de 13 centímetros, que subió un 51%, mientras que la bota navideña de 40 centímetros registró una variación del 46%.

Entre los artículos con menores aumentos se ubicaron las guirnaldas verdes de seis centímetros por dos metros, con una suba del 20%, y los adornos navideños de cinco centímetros, con un incremento del 9%. El informe también menciona los juegos de luces cálidas LED de 50 unidades entre los productos con menor variación, aunque no precisa el porcentaje correspondiente.

Por qué aumentaron los artículos navideños

Di Pace explicó que los precios de la decoración están condicionados, en parte, por la presencia de productos importados, principalmente de China. Los costos logísticos internacionales, el transporte marítimo y el encarecimiento de los combustibles pueden trasladarse al valor final de guirnaldas, luces y adornos.

A diferencia de otros bienes de consumo cotidiano, estos artículos tienen una demanda marcadamente estacional. Su disponibilidad depende de la planificación de las importaciones y de los costos de reposición, por lo que las variaciones cambiarias y logísticas pueden incidir en los precios.

El director de Focus Market también advirtió que algunos productos pueden mostrar aumentos inferiores al promedio cuando se encuentran en promoción o tienen descuentos al momento de realizar el relevamiento.

Los resultados muestran que las compras de fin de año se organizan cada vez más en función de la disponibilidad de ingresos y las posibilidades de financiación. En ese escenario, el desafío para las familias no pasa solamente por sostener las tradiciones navideñas, sino también por evitar que los gastos de diciembre comprometan el presupuesto de los primeros meses del año siguiente.