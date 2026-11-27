Un grupo de testigos registró luces extrañas cerca del aeropuerto de Trelew durante la noche del miércoles. Aseguran que permanecieron visibles por tres horas.

Un extraño fenómeno luminoso sorprendió a vecinos de Trelew durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Varias personas registraron con sus celulares un conjunto de luces que permaneció durante horas en el cielo, en inmediaciones del aeropuerto Almirante Zar, y describieron una figura similar a una nave.

El episodio ocurrió en el sector noreste de la ciudad de Chubut, entre el área aeroportuaria y los campos cercanos a la costa. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron curiosidad por la duración del avistamiento y la disposición de los puntos luminosos.

Uno de los testimonios fue el de Luis, un vigilador privado que se encontraba trabajando en un establecimiento próximo al acceso norte de Trelew. Según relató al diario El Chubut, su esposa fue quien observó primero las luces, alrededor de las 23 del miércoles, y enseguida se comunicó con él para advertirle sobre lo que estaba ocurriendo.

Poco después, su hijo también logró filmar el fenómeno con un teléfono celular.

Nueve luces y una figura que permanecía quieta

El trabajador aseguró que llegó a identificar nueve puntos luminosos que parecían formar una estructura triangular. Según su descripción, el objeto permanecía prácticamente inmóvil, mientras las luces cambiaban de intensidad: por momentos disminuían su brillo y luego volvían a iluminarse.

“Era como una nave. Estaba quieta, no se movía, pero las luces disminuían y aumentaban la intensidad”, contó el testigo.

De acuerdo con su estimación, el fenómeno se mantuvo visible durante al menos tres horas. Finalmente, dejó de observarse cuando comenzaron a aparecer nubes que cubrieron parte del cielo.

El vigilador sostuvo que nunca había presenciado algo parecido y que la duración del episodio fue uno de los aspectos que más le llamó la atención.

La consulta a la Base Aeronaval

Ante la situación, Luis contó que intentó comunicarse telefónicamente con la Base Aeronaval para consultar si tenían información sobre las luces que se observaban en el sector del aeropuerto. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuesta.

Hasta el momento, no se difundió una explicación oficial sobre el fenómeno ni se confirmó qué originó las luces registradas por los testigos. Tampoco hubo información pública del aeropuerto Almirante Zar que permitiera establecer si existió alguna actividad aérea vinculada con el episodio.

Mientras los videos continúan circulando en las redes sociales, el avistamiento generó interrogantes entre los vecinos de Trelew. Por ahora, las imágenes y los relatos permiten reconstruir lo observado durante la madrugada, pero no confirmar que se haya tratado de un objeto volador no identificado de origen desconocido.