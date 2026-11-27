A cinco años del crimen de Lucio Dupuy en La Pampa, se recuerdan las lesiones que sufrió, las condenas a prisión perpetua y la Ley Lucio.

Este jueves 26 de noviembre se cumplen cinco años del crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió en Santa Rosa, La Pampa, después de sufrir graves agresiones. Su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, fueron condenadas a prisión perpetua por el homicidio, en una causa que expuso un historial de maltrato y encendió un debate nacional sobre las fallas en la protección de las infancias.

La investigación judicial permitió reconstruir que el pequeño había atravesado distintos episodios de violencia antes de su muerte. Los antecedentes de atención médica, las lesiones encontradas durante la autopsia y otros elementos incorporados al expediente revelaron señales que, consideradas en conjunto, no habían derivado en una intervención capaz de evitar el desenlace.

El caso ocurrió el 26 de noviembre de 2021. Lucio fue trasladado al Hospital Evita de Santa Rosa, donde murió como consecuencia de las lesiones que presentaba. La autopsia y las pericias posteriores aportaron detalles estremecedores sobre las agresiones que había sufrido.

Las lesiones que reveló la investigación

El informe forense determinó que Lucio murió por una hemorragia interna provocada por politraumatismos graves. Además, los especialistas identificaron lesiones compatibles con maltrato crónico, entre ellas golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo. También se detectaron signos de abuso sexual.

Uno de los aspectos más relevantes de la causa fue la reconstrucción de las consultas médicas que el niño había tenido durante los meses anteriores. Los registros mostraron que había ingresado en diferentes oportunidades a centros de salud por traumatismos y lesiones.

Entre los antecedentes documentados figuraban una atención en el Hospital Evita el 15 de diciembre de 2020 por traumatismos en un miembro superior y una nueva consulta tres días después en el Hospital Molas, donde le diagnosticaron una fractura en la zona de la muñeca y la mano.

El 22 de enero de 2021 volvió a ser atendido, esta vez en la posta sanitaria del barrio Río Atuel, también por un traumatismo en un miembro superior. El 1 de febrero ingresó nuevamente al Hospital Evita por lesiones en el cuerpo.

El registro médico incorporó además una consulta del 23 de marzo de ese año, cuando recibió un diagnóstico de mallet finger, una lesión que afecta la extensión de un dedo y puede estar asociada a una fractura.

La sucesión de atenciones médicas se convirtió en una parte central de la reconstrucción judicial, porque permitió establecer que las lesiones no habían sido un episodio aislado.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fueron los dibujos que Lucio había realizado en el jardín de infantes. En algunos trabajos aparecían personajes sin ojos, con las piernas cortadas o sin extremidades. También se observaron tachaduras, borroneos y la utilización de colores oscuros.

Esos dibujos fueron incorporados y analizados dentro del conjunto de elementos reunidos durante la investigación.

Las condenas a prisión perpetua

En febrero de 2023, el Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a las dos acusadas por la muerte del niño.

Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, recibió prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Abigail Páez, su pareja, fue condenada a la misma pena por homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, además de los delitos sexuales por los que fue juzgada.

En mayo de 2024, el Gobierno nacional informó que ambas serían alojadas en establecimientos penitenciarios diferentes. Espósito Valenti fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal N.º 6 de Luján de Cuyo, en Mendoza, mientras que Páez quedó alojada en una cárcel de San Luis.

La separación de las condenadas fue comunicada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien publicó en sus redes sociales: “Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy”.

La Ley Lucio y las responsabilidades judiciales

El impacto del caso trascendió el ámbito penal y llegó al Congreso. En abril de 2023 se sancionó la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, una norma que establece capacitaciones obligatorias sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para quienes se desempeñan en el Estado.

La legislación apunta a mejorar la detección temprana de situaciones de violencia, fortalecer los mecanismos de prevención y establecer herramientas de intervención ante posibles casos de maltrato infantil.

La causa también derivó en cuestionamientos sobre las actuaciones judiciales previas a la muerte del niño. A fines de 2023, la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán fueron sometidas a un jury por presunto mal desempeño en el proceso que había otorgado la custodia de Lucio a su madre. Ambas funcionarias fueron absueltas.

Cinco años después, el crimen de Lucio Dupuy sigue siendo uno de los casos de violencia infantil más conmocionantes de la Argentina. Su historia dejó al descubierto la importancia de reconocer las señales de maltrato y de contar con mecanismos efectivos para que las alertas que surgen en el entorno familiar, escolar o sanitario puedan convertirse en intervenciones oportunas.