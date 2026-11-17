Una falla en los sistemas de Red Link afecta el Home Banking del BPN, Nación y otras entidades. La billetera virtual del Banco de La Pampa funciona normalmente.

Una falla en los sistemas informáticos de Red Link afecta desde la noche del lunes 16 de noviembre el funcionamiento del Home Banking del Banco Provincia del Neuquén (BPN), el Banco Nación y otras entidades financieras del país. La interrupción genera dificultades para ingresar a las cuentas y realizar operaciones digitales.

El inconveniente se originó en la plataforma que brinda servicios tecnológicos a distintas entidades bancarias y no responde a una falla propia de cada banco. Según la información difundida por fuentes del sector financiero, la empresa estimaba recuperar el servicio durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

La caída impacta sobre los clientes que necesitan consultar saldos, realizar transferencias o utilizar otras funciones de sus cuentas a través de internet. En el caso del Banco de La Pampa, se informó que su billetera virtual continuaba funcionando con normalidad, pese a los problemas en el Home Banking.

Qué bancos utilizan los servicios de Red Link

La empresa presta servicios de banca digital a alrededor de 30 entidades financieras de Argentina. Entre ellas se encuentran el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad.

También trabajan con su infraestructura distintos bancos provinciales, entre ellos los de Neuquén, La Pampa, Córdoba, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja.

La red incluye además a entidades como Credicoop, Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y el Banco Municipal de Rosario.

Por la cantidad de instituciones que dependen de su plataforma, una interrupción de este tipo puede afectar simultáneamente a usuarios de distintas provincias. Mientras se trabaja para normalizar el sistema, los clientes pueden encontrar dificultades para operar mediante los canales digitales de las entidades alcanzadas.