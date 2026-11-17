Javier Milei defendió el rumbo del dólar durante una cena empresarial en Buenos Aires y cuestionó a los economistas que reclaman una devaluación.

El presidente Javier Milei ratificó la política cambiaria de su Gobierno y rechazó los planteos de economistas que advierten sobre un posible atraso del dólar y reclaman una corrección del tipo de cambio. Durante un encuentro con empresarios realizado este lunes en Buenos Aires, el mandatario defendió la acumulación de reservas y aseguró que las recomendaciones de sus críticos parten de un diagnóstico equivocado.

El discurso tuvo lugar en la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se realizó en el Alvear Palace Hotel y reunió a representantes del sector empresarial y dirigentes.

Allí, Milei apuntó contra los analistas que proponen modificar el esquema económico y dejó una definición contundente: “Todas las recomendaciones están equivocadas”.

El argumento del Gobierno para sostener el dólar

Uno de los principales argumentos del Presidente estuvo relacionado con las compras de divisas realizadas por el Banco Central. Según afirmó, desde que el oficialismo ganó las elecciones se adquirieron más de 20.000 millones de dólares, de los cuales 17.000 millones corresponden a lo que va de 2026.

“¿Quieren devaluar? Desde que ganamos las elecciones compramos más de 20.000 millones de dólares. En lo que va del año, 17.000 millones de dólares. Si no hubiéramos comprado todos esos dólares, el tipo de cambio estaría, con suerte, en 1.000”, expresó ante los empresarios.

Milei sostuvo que esos números respaldan la estrategia oficial y rechazó que exista una necesidad de modificar el valor de la moneda estadounidense. También advirtió que una eventual devaluación podría generar un incremento de la demanda y una contracción de la oferta.

En otro tramo de su intervención, cuestionó las propuestas de aplicar políticas monetarias más expansivas y las comparó con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.

El mandatario también respondió a quienes cuestionan su interpretación de la coyuntura económica. “Si leen tan mal la coyuntura, obviamente no puedo pretender que hagan un upgrade de 30 años de teoría económica”, afirmó.

La discusión por el atraso cambiario y la producción

La exposición presidencial se produjo en medio de las diferencias entre el Gobierno, consultoras económicas y representantes de distintos sectores productivos sobre la competitividad cambiaria.

Desde el oficialismo defienden el esquema basado en el superávit fiscal, el control de la emisión monetaria y la acumulación de reservas como herramientas para sostener la estabilización económica.

En cambio, economistas y referentes industriales plantean interrogantes sobre la evolución de los costos internos medidos en dólares y las consecuencias que podría tener el tipo de cambio actual sobre la producción nacional y el empleo.

Con sus declaraciones ante el empresariado, Milei volvió a descartar una modificación de la estrategia cambiaria y dejó en claro que el Ejecutivo no considera que una devaluación sea el camino para responder a esos cuestionamientos.